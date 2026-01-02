Online Betting Danger: యువత జీవితాలను మింగేస్తున్న బెట్టింగ్ వ్యసనం, మరో యువకుడి మృతి
కామారెడ్డిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో ₹20 లక్షలు కోల్పోయిన యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ వ్యసనం ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ ఘటన తెలియజేస్తోంది.
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ నేటి యువతకు ప్రమాదకరమైన వ్యసనంగా మారుతోంది. కాలక్షేపంగా మొదలయ్యే ఈ అలవాటు, దీర్ఘకాలంలో డబ్బును హరించివేసి, యువతలో మానసిక ఒత్తిడి, అనేక కష్టాలకు దారితీస్తుంది. కామారెడ్డిలో జరిగిన ఒక ఘటన ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలను మరోసారి కళ్ళకు కట్టింది.
కామారెడ్డి జిల్లా ఓం శాంతి కాలనీకి చెందిన శ్రీకర్ (30) అనే యువకుడు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, రమ్మీ ఆటకు బానిసై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆన్లైన్ గేమ్లో భారీగా డబ్బు పోగొట్టుకోవడంతో శ్రీకర్ తన నివాసంలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
శ్రీకర్ కొన్నేళ్లుగా ఆన్లైన్ రమ్మీ వంటి బెట్టింగ్, గేమింగ్ అప్లికేషన్లకు బానిసయ్యాడు. అతని తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు అతన్ని మానేయమని పదేపదే హెచ్చరించారు, ప్రాధేయపడ్డారు. కానీ అతను తన నష్టాలను పూడ్చుకోవాలనే ఆశతో ఆటను కొనసాగించేవాడు. మొదట్లో చిన్న మొత్తాలు గెలవడంతో అతనిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది, కానీ క్రమంగా అంతులేని నష్టాల ఊబిలోకి కూరుకుపోయాడు.
పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి సంపాదించే క్రమంలో శ్రీకర్ బంధువులు, స్నేహితులు, ఇతరుల నుండి అప్పులు చేయడం ప్రారంభించాడు. శ్రీకర్ తల్లి తిప్పె సంతోషి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, తన కొడుకు గత రెండు సంవత్సరాలలో జూదం, గేమింగ్ వ్యసనం కారణంగా దాదాపు ₹20 లక్షలు కోల్పోయాడని పేర్కొంది.
ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. శ్రీకర్ ఉపయోగించిన ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని, అతను ఏయే యాప్లు ఉపయోగించాడు, ఎంత డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు, అప్పులు వసూలు చేయడానికి ఎవరైనా వేధించారా అనే కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారు. పలువురి నుంచి శ్రీకర్ అప్పులు తీసుకున్నాడని, అప్పులదాతల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతోనే అతను ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇలాంటి విపత్తులను నివారించడానికి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు తమ పిల్లల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించాలని పోలీసులు మరోసారి సూచించారు. ముఖ్యంగా యువత, అమాయకులపై ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ కార్యకలాపాలు మానసిక, ఆర్థిక పరంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని, కాబట్టి వాటిపై అవగాహన, నివారణ చర్యలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరమని గుర్తుచేశారు.
జూదం వ్యసనం యొక్క తీవ్రతను తెలియజేయడమే ఈ సమాచారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.