Noida Car Double Death Case:15 ఏళ్ల ప్రేమకథకు విషాద ముగింపు.. కారులో జంట మృతదేహాలు

నోయిడాలో లాక్ చేసిన కారులో యువజంట మృతి కలకలం రేపింది. విభేదాల కారణంగా హత్య-ఆత్మహత్య జరిగిందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడాలో లాక్ చేసిన కారులో యువ జంట మృతదేహాలు లభించడం కలకలం రేపింది. ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజున జరిగిన ఈ ఘటనపై పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఇద్దరి మధ్య వ్యక్తిగత విభేదాల కారణంగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. యువకుడు ముందుగా యువతిని కాల్చి, అనంతరం తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ఆధారాలు లభించినట్లు వెల్లడించారు.

మరణానికి ముందు యువకుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు పంపిన సందేశంలో తమ దీర్ఘకాలిక సంబంధం, వివాహంపై విభేదాలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నట్టు సమాచారం. స్థానికులు కారులో మృతదేహాలు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు.

మృతదేహాలపై గాయాల గుర్తులు గుర్తించిన అధికారులు, పూర్తి వివరాల కోసం ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇరు కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలాలు సేకరిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

