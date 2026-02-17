  • Menu
Viral News: ప్రియురాలిని చంపి ఆత్మతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం
Highlights

పెళ్లి వివాదంతో ప్రియురాలిని హత్య చేసిన యువకుడు, తర్వాత ఆమె ఆత్మతో మాట్లాడాలని తాంత్రిక పూజలు చేసిన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్ నగరంలో సంచలన ఘటన వెలుగుచూసింది. పెళ్లి విషయంపై తలెత్తిన వివాదంతో ఓ యువకుడు క్షణికావేశంలో తన ప్రియురాలిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అనంతరం చేసిన పనిపై పశ్చాత్తాపం చెందిన నిందితుడు, ఆమెతో మాట్లాడాలనే ఉద్దేశంతో తాంత్రిక పూజలు చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది.

ద్వారకపురి ప్రాంతంలోని ఒక నివాసంలో దుర్వాసన వస్తోందని స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్లగా మంచంపై యువతి మృతదేహం కనిపించింది. మెడ చుట్టూ గాట్లు ఉండటంతో గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.

యువతి కనిపించడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు ముందుగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆమె చివరిసారిగా నగర కేంద్ర ప్రాంతంలో దిగిన తర్వాత ఇంటికి చేరలేదని పేర్కొన్నారు. అదే రాత్రి ఆమె ఫోన్ నుంచి ఇంటికి రానని సందేశం వెళ్లినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.

దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ నివాసం యువతితో పరిచయం ఉన్న యువకుడిదిగా గుర్తించారు. అతడిని పట్టుకుని విచారించగా, ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, పెళ్లి విషయంలో ఇరు కుటుంబాల అభ్యంతరాలతో తరచూ గొడవలు జరిగేవని తెలిపాడు. ఇటీవల జరిగిన వాగ్వాదంలో ఆగ్రహంతో హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ఘటన తర్వాత నిందితుడు మరో రాష్ట్రానికి వెళ్లి దాక్కున్నాడని, అక్కడే అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు. హత్య అనంతరం తాంత్రిక పద్ధతులతో ఆత్మను పిలవడానికి ప్రయత్నించిన ఆనవాళ్లు లభించినట్లు చెప్పారు. ఘటనకు సంబంధించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, దృశ్య రికార్డులు పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

