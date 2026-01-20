Karnataka police అసభ్య వీడియోతో తీవ్ర వివాదం: కర్ణాటక డీజీపీ కే. రామచంద్ర రావు సస్పెండ్
కర్ణాటక డీజీపీ కే. రామచంద్ర రావుపై ఆరోపణలతో కూడిన అసభ్య వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆయనను సస్పెండ్ చేశారు. ప్రవర్తనా నియమావళి ఉల్లంఘన జరిగినట్లు పేర్కొంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన వీడియో వైరల్ కావడంతో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో, సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి, డీజీపీ ఆర్. కె. రావు (DGP R. K. Rao) సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు. ఆయన ప్రవర్తన "అసభ్యకరంగా మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి తగని విధంగా ఉంది" అని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది. అఖిల భారత సర్వీసుల (ప్రవర్తన) నియమావళి, 1968లోని రూల్ 3ను ఆయన ఉల్లంఘించారని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో, అఖిల భారత సర్వీసుల (క్రమశిక్షణ మరియు అప్పీల్) నియమావళి, 1968లోని రూల్ 3(1)(a) కింద విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
సస్పెన్షన్ నిబంధనలు మరియు పరిమితులు:
సస్పెన్షన్ నిబంధనల ప్రకారం, ఆర్. కె. రావు సంబంధిత అధికారుల అనుమతి లేకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ వదిలి వెళ్లకూడదు. అయితే, సర్వీస్ నిబంధనల ప్రకారం విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆయనకు జీవన భృతి (sustenance money) అందుతుంది.
సమస్యను మరింత జటిలం చేసిన వీడియో మరియు ఆడియో క్లిప్లు:
అధికారిక యూనిఫాంలో ఉన్న రావు, తన కార్యాలయంలో ఒక మహిళతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వీడియో బయటకు రావడంతో వివాదం ముదిరింది. దీనితో పాటు, రెండు ఆడియో రికార్డింగ్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి, అందులో రావు ఒక మహిళతో సాధారణ విషయాలపై వాదిస్తున్నట్లు వినిపిస్తోంది.
తన సవతి కుమార్తె రమ్య రావుకు సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న బంగారు స్మగ్లింగ్ కేసులో ఇప్పటికే విచారణ ఎదుర్కొంటున్న ఈ సీనియర్ అధికారికి, ఈ తాజా ఘటన మరో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. ఈ ఆరోపణలు ఆయన విశ్వసనీయతపై మరిన్ని సందేహాలను కలిగిస్తున్నాయి.
నిష్పక్షపాత విచారణకు ప్రభుత్వం హామీ:
ఈ ఆరోపణలపై పూర్తిస్థాయి శాఖాపరమైన విచారణ జరుపుతామని ప్రభుత్వ అధికారులు ధృవీకరించారు. విచారణలో తేలిన అంశాల ఆధారంగానే తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని వారు పునరుద్ఘాటించారు.