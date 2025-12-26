Toronto Horror: UTSC సమీపంలో భారతీయ యువకుడిపై కాల్పులు, సంఘటన విశ్లేషణ
టొరంటో విశ్వవిద్యాలయపు స్కార్బరో క్యాంపస్ సమీపంలో 20 ఏళ్ల భారతీయ పీహెచ్డీ విద్యార్థి శివాంక్ అవస్థి కాల్చి చంపబడ్డారు. పోలీసులు దీనిని హత్య కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
టొరంటో విశ్వవిద్యాలయం స్కార్బరో (UTSC) క్యాంపస్ సమీపంలో ఒక భయంకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక హత్య కేసులో 20 ఏళ్ల భారతీయ పీహెచ్డీ (PhD) విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
టొరంటో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ ఘటన, నిన్న డిసెంబర్ 23, 2025 మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల సమయంలో హైలాండ్ క్రీక్ ట్రైల్ మరియు ఓల్డ్ కింగ్స్టన్ రోడ్ పరిసరాల్లో జరిగింది. షూటింగ్లో మరణించిన వ్యక్తి శివాంక్ అవస్థి అని సిబిసి (CBC) వెల్లడించింది.
పోలీసుల స్పందన
వీధిలో ఒక వ్యక్తి గాయపడి పడి ఉన్నాడన్న సమాచారం అందడంతో టొరంటో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు వచ్చేసరికి, శివాంక్ తుపాకీ గాయాలతో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నారు. అధికారులు ఆయనను ఘటనా స్థలంలోనే మరణించినట్లు ప్రకటించారు.
ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఇన్స్పెక్టర్ జెఫ్ అల్లింగ్టన్ తెలిపారు. సాక్ష్యాధారాలను సేకరించడానికి, సమాచారాన్ని సేకరించడానికి మరియు మృతుడి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించడానికి చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. పోలీసులు వచ్చేసరికి నిందితుడు అక్కడి నుండి పారిపోగా, అతని ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
టొరంటో విశ్వవిద్యాలయం స్కార్బరో ఈ విషాద ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనతో క్యాంపస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైందని యూనివర్సిటీ ప్రతినిధి తెలిపారు, అయితే అవస్థి తమ విద్యార్థి అనే విషయాన్ని ధృవీకరించడానికి నిరాకరించారు.
లోపల ఉన్నవారు లోపలే ఉండాలని మరియు బయట ఉన్నవారు ఆ ప్రాంతానికి రావద్దని విశ్వవిద్యాలయం సూచించింది. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున హైలాండ్ క్రీక్ వ్యాలీలోని మార్గాలను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.
భారత కాన్సులేట్ సంతాపం
యువ విద్యార్థి మృతి పట్ల టొరంటోలోని భారత హైకమిషన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. కాన్సులేట్ జనరల్ మృతుడి కుటుంబ సభ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ, వారికి అవసరమైన సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి
UTSC పరిసరాల్లో జరిగిన ఈ హత్యపై టొరంటో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేయగా, క్యాంపస్ భద్రతా బృందాలు హై అలర్ట్లో ఉన్నాయి. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ప్రజలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లవద్దని పోలీసులు సూచించారు.
ఈ విషాద ఘటన భారతీయ విద్యార్థి సమాజాన్ని కలచివేసింది. విద్యార్థులందరూ అప్రమత్తంగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించబడింది.