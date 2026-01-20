  • Menu
Ravi Teja: ప్రేమ పేరుతో మోసం.. ఎస్ఐకి పదేళ్ల జైలుశిక్ష..!!

Ravi Teja: ప్రేమ పేరుతో మోసం.. ఎస్ఐకి పదేళ్ల జైలుశిక్ష..!!
Highlights

Ravi Teja: ప్రేమ పేరుతో మోసం.. ఎస్ఐకి పదేళ్ల జైలుశిక్ష..!!

Ravi Teja: ప్రేమను కారణంగా చూపుతూ యువతిని మభ్యపెట్టిన కేసులో ఓ పోలీసు అధికారికి న్యాయస్థానం కఠినమైన శిక్ష విధించింది. గుంటూరు నాల్గవ అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తి శరత్‌కుమార్ ఈ కేసులో తీర్పు వెల్లడిస్తూ, నిందితుడికి పదేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షను ఖరారు చేశారు. ఈ తీర్పు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

బాపట్ల జిల్లా అమృతలూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ప్రస్తుతం సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కె. రవితేజ, గతంలో గుంటూరు జిల్లా నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎస్‌ఐగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో నర్సుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ యువతితో పరిచయం పెంచుకుని, ప్రేమిస్తున్నానని నమ్మబలికి ఆమెను మోసం చేశాడనే ఆరోపణలు అతనిపై వచ్చాయి.

ఈ ఘటనపై బాధిత యువతి 2023లో నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో, పోలీసులు రవితేజపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంలోని నిబంధనలతో పాటు అత్యాచారానికి సంబంధించిన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైన అనంతరం అతడు విధులకు హాజరుకాకపోవడంతో, ఉన్నతాధికారులు అతడిని సస్పెండ్ చేశారు.

ఈ కేసు విచారణ గుంటూరు కోర్టులో దీర్ఘకాలంగా కొనసాగింది. విచారణలో సమర్పించిన సాక్ష్యాలు, బాధితురాలి వాంగ్మూలం తదితర ఆధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం, నిందితుడు ప్రేమ పేరుతో యువతిని మోసం చేసినట్లు నిర్ధారించింది. దాంతో కోర్టు అతడికి పదేళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. ఈ నిర్ణయం పోలీసు విభాగంతో పాటు సమాజంలోనూ తీవ్ర ప్రతిస్పందనకు దారితీసింది.

