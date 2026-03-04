Hyderabad Fire Accident: అర్థరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం.. నిజాంపేటలో 10 ఫర్నిచర్ దుకాణాలు దగ్ధం
Hyderabad Fire Accident: హైదరాబాద్ నిజాంపేట ప్రాంతంలో మంగళవారం పొద్దుపోయాకా భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో దాదాపుగా 10 దుకాణాలకు పైగా కాలిపోయాయి
Hyderabad Fire Accident: హైదరాబాద్ నగరంలోని బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల నిజాంపేట్ సర్కిల్ వద్ద అర్థరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఫర్నిచర్ దుకాణాల్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి వేగంగా వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో సుమారు 10 ఫర్నిచర్ షాపులు పూర్తిగా కాలిపోగా, మరో 20 దుకాణాలు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
మంగళవారం రాత్రి సుమారు 10:45 గంటల సమయంలో ఒక దుకాణంలో మొదలైన మంటలు నిమిషాల వ్యవధిలోనే పక్కనే ఉన్న ఇతర షాపులకు విస్తరించాయి. దుకాణాల్లో కలప, కుషన్లు వంటి త్వరగా మంటలు అంటుకునే వస్తువులు ఉండటంతో మంటల తీవ్రత రెట్టింపు అయ్యింది. స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించడంతో సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.
Hyderabad Fire Accident: ప్రమాద తీవ్రతను గమనించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆరు ఫైర్ ఇంజన్లను రంగంలోకి దించారు. సుమారు మూడు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కొన్ని షాపుల్లో వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉండటం, అవి భారీ శబ్దంతో పేలడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సిలిండర్ల పేలుడు వల్ల మంటలు మరింత ఎగసిపడ్డాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తి నష్టం భారీగా ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒక్కో ఫర్నిచర్ షాపులో సుమారు 25 నుంచి 30 లక్షల రూపాయల విలువైన వస్తువులు ఉండవచ్చని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద కోట్లాది రూపాయల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు ప్రాథమిక అంచనా. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Hyderabad Fire Accident: పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి క్లూస్ టీమ్ మరియు విద్యుత్ శాఖ అధికారుల సహాయం తీసుకుంటున్నారు. నిజాంపేట్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో వేసవి కాలం సమీపిస్తున్న తరుణంలో విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం, పాత వైరింగ్ కారణంగా షార్ట్ సర్క్యూట్లు జరగడం సాధారణమైపోయింది. వ్యాపారులు తమ దుకాణాల్లో అగ్నిమాపక పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.