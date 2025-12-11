Cyber Crime: ఆకర్షణీయ వల… ఆశపడితే విలవిల!
సోషల్ మీడియా ప్రకటనలపై నమ్మకం పెడితే ఎలా సైబర్ మోసాలకు గురవుతారో, మోసగాళ్ల పద్ధతులు ఏమిటో, వాటిని ఎలా గుర్తించాలి మరియు ఎలా జాగ్రత్త పడాలనే వివరాలు.
సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు, కృత్రిమ మేధస్సుతో రూపొందించిన బోగస్ వీడియోలు… ఇలా ఎన్నో మార్గాల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను వలలో పడేస్తున్నారు. ప్రముఖుల పేరుతో నకిలీ ఇంటర్వ్యూలు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పేరుతో లాభాల ఆశ చూపుతూ లక్షలు దోచేస్తున్నారు. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్—ఎక్కడ చూసినా ఇవే వలలు.
తొలుత కొంత లాభం చూపించి నమ్మకం కలిగిస్తారు. తర్వాత పెట్టుబడి పేరుతో భారీ మొత్తాలు జమ చేయించుకుని సొమ్మంతా మింగేస్తారు.
రూ.60 లక్షల మోసం: మాచవరం వ్యక్తి చిత్తుగా
మాచవరం ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో చేర్చబడ్డాడు.
“స్టాక్ ట్రేడింగ్ చేస్తే భారీ లాభం వస్తుంది” అని నమ్మించిన మోసగాళ్లు ఒక వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు.
1. కన్ఫర్మేషన్ ఇమెయిల్
2. బోగస్ బ్యాంక్ అకౌంట్లు
3. లాభాలు వస్తున్నట్టు నకిలీ గ్రాఫిక్స్
ఈ నమ్మకంతో ఆ వ్యక్తి తొమ్మిది రోజుల్లో దశలవారీగా రూ.60 లక్షలు పంపించాడు.
తర్వాత?
మోసగాళ్లు మాయం.
అదోరక్క పోలీసుల దగ్గర ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చింది.
మోసగాళ్ల మోసం ఎలా పనిచేస్తుంది?
1. సోషల్ మీడియా ప్రకటనల ద్వారా ఆకర్షణ
2. లింక్ పంపి యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించడం
3. ‘వందల మంది లావాదేవీలు చేస్తున్నారు’ అని నకిలీ డాష్బోర్డ్
4. చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టించి ఎక్కువ లాభం చూపించడం
5. లాభం వెంటనే విత్డ్రా చేయించే అవకాశం ఇవ్వడం
6. తర్వాత పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టమని ఒత్తిడి
7. అకౌంట్ బ్లాక్ చేసి డబ్బులు విత్డ్రా కాకుండా ఆపడం
8. “అన్బ్లాక్ ఫీజు”, “టాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్”, “ఇన్స్యూరెన్స్” అంటూ మళ్లీ డబ్బు అడగడం
9. చివరకు పూర్తిగా మాయం
ఫలితం?
వాలెట్లో డబ్బు కనిపించినా తీసుకోలేరు… మిగిలేది మోసం మాత్రమే.
సైబర్ మోసాల నివారణకు అప్రమత్తతే ఆయుధం
1. సోషల్ మీడియా ప్రకటనలను నమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు
2. ఏ సంస్థపై పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్, అడ్రస్, లైసెన్స్ పరిశీలించాలి
3. సాధ్యమైనంతవరకు కార్యాలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించాలి
4. మీ అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా టెలిగ్రామ్/వాట్సాప్ గ్రూప్లో జోడిస్తే వెంటనే బయటకు రావాలి
5.“పార్ట్ టైం జాబ్ – రోజుకు ₹10,000 సంపాదించండి”,
“జాయినింగ్ ఫీజు చెల్లిస్తే ఆదాయం రెట్టింపు” వంటి ప్రకటనలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయాలి
6.సందేహాస్పద సందేశాలు/లింకులు తెరవరాదు, క్లిక్ చేయరాదు
7. మోసపోయినా వెంటనే 1930కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి