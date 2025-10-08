Chennai: మైనర్ బాలికతో వ్యభిచారం కేసులో హాస్యనటుడు సహా ఆరుగురి అరెస్ట్!
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో మానవత్వాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానిక వంద అడుగుల రోడ్డులోని ఒక వసతి గృహంలో వ్యభిచారం జరుగుతోందన్న సమాచారం మేరకు కోయంబేడు మహిళా పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న మైనర్ బాలికను పోలీసులు రక్షించారు.
దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలు:
పోలీసుల తదుపరి దర్యాప్తులో షాకింగ్ వివరాలు బయటపడ్డాయి. ఈ కేసులో ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సహాయ నటి నాగలక్ష్మి, మరో నటి అంజలి, కార్తిక్, కుమార్లను అరెస్టు చేశారు.
విచారణలో తేలిందేమంటే, బాలిక తండ్రి మరణించిన తర్వాత, ఆమె తల్లి వేరే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంది. దీంతో బాలిక తల్లి స్నేహితురాలైన క్లబ్ డ్యాన్సర్ పూంగొడి, ఆమె స్నేహితురాలు ఐశ్వర్య వద్దకు చేరుకుంది.
ఈ ఇద్దరూ బాలికను లోబరుచుకొని, హాస్యనటుడు భారతి కన్నన్ (Bharathi Kannan), అతని స్నేహితులు మహేంద్రన్, రమేష్ సహకారంతో ఆమెతో వ్యభిచారం చేయించి డబ్బు సంపాదించినట్లు తేలింది.
మొత్తం ఆరుగురి అరెస్ట్:
దీంతో పోలీసులు మంగళవారం పూంగొడి, ఐశ్వర్యలను అరెస్టు చేశారు. అలాగే, ప్రధాన నిందితులుగా గుర్తించిన భారతి కన్నన్, మహేంద్రన్, రమేష్లపై పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఈ దారుణ ఘటనపై సినీ, సామాజిక వర్గాలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. మైనర్ బాలిక జీవితాన్ని నాశనం చేసిన నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.