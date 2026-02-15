మహిళ స్నానం చేస్తుండగా వీడియో తీసిన కిరాతకుడు..యువకుడి అరెస్ట్!
Chennai News: చెన్నైలోని పెరవళ్లూర్లో దారుణం. స్నానం చేస్తున్న మహిళను వీడియో తీసిన యువకుడు అరెస్ట్. నిందితుడు సత్యరాజ్ను జైలుకు తరలించిన పోలీసులు.
Chennai News: మహిళల వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగిస్తూ, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన ఓ యువకుడిని చెన్నై పోలీసులు కటకటాల్లోకి నెట్టారు. స్నానం చేస్తున్న మహిళను దొంగచాటుగా వీడియో తీసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగిందంటే..?
చెన్నై పెరవళ్లూర్ ప్రాంతంలోని ఓ నివాసంలో సుమారు 11 మంది మహిళలు అద్దెకు ఉంటున్నారు. గురువారం అర్ధరాత్రి సమయంలో బాధితురాలు స్నానానికి వెళ్లగా, అదే సమయంలో నిందితుడు కిటికీ గుండా తన సెల్ఫోన్తో వీడియో తీయడం ప్రారంభించాడు.
కిటికీ దగ్గర కదలికలను గమనించిన బాధితురాలు ఒక్కసారిగా పెద్దగా కేకలు వేయడంతో, పట్టుబడతాననే భయంతో సదరు యువకుడు అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు.
పోలీసుల మెరుపు దర్యాప్తు - నిందితుడి అరెస్ట్
బాధితురాలు వెంటనే పెరవళ్లూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడిని చెంగల్పట్టు జిల్లా తిరువిడన్దైకు చెందిన సత్యరాజ్గా గుర్తించారు.
అరెస్ట్: నిందితుడిని శుక్రవారం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
స్వాధీనం: అతని వద్ద ఉన్న సెల్ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, అందులోని వీడియోలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
రిమాండ్: నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు జైలుకు తరలించారు.
హెచ్చరిక: మహిళల గోప్యతకు భంగం కలిగించడం, అశ్లీల వీడియోలు తీయడం చట్టరీత్యా నేరం. ఐటీ యాక్ట్ మరియు ఐపీసీ సెక్షన్ల ప్రకారం ఇలాంటి పనులకు కఠినమైన జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.