TV Actress: లారీ డ్రైవర్పై మోజు.. ప్రియుడిని హతమార్చిన ప్రముఖ నటి
TV Actress : లారీ డ్రైవర్పై మోజు.. ప్రియుడిని హతమార్చిన ప్రముఖ నటి
TV Actress: కర్ణాటక రాజధాని సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరులో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. నలుగురికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ఒక టీవీ నటి, తన స్వార్థం కోసం కట్టుకున్న వాడినే కాలయముడిలా మారి కడతేర్చింది. మంజునాథనగర్లో రెండు వారాల క్రితం జరిగిన ఈ 'సైలెంట్ మర్డర్' తాజాగా బయటపడటంతో స్థానికులు ఉలిక్కిపడ్డారు.పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బిందు (అలియాస్ ఊర్మిళ) అనే టీవీ నటి, మోహన్ కృష్ణ అనే యువకుడితో గత కొంతకాలంగా లివ్-ఇన్ రిలేషన్లో ఉంది. ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ అన్యోన్యంగానే ఉన్నారని అందరూ భావించారు. కానీ, బిందు మనసులో మరో ఆలోచన మొలకెత్తింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమెకు వినయ్ అనే లారీ డ్రైవర్తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా పెళ్లి వరకు వెళ్లడంతో, అడ్డుగా ఉన్న మోహన్ కృష్ణను వదిలించుకోవాలని ఆమె కిరాతక ప్లాన్ వేసింది.
TV Actress: బిందు తన కొత్త ప్రియుడు వినయ్, అతని స్నేహితుడు ధనుష్తో కలిసి పక్కా స్కెచ్ వేసింది.తన పెళ్లి విషయం ప్రశ్నించిన మోహన్ను నమ్మించడానికి, ఆ గొడవలు మర్చిపోయి హాయిగా గడుపుదామని పార్టీకి ఆహ్వానించింది.మద్యం మత్తులో మోహన్ స్పృహ కోల్పోగానే, బిందు తన సహచరులతో కలిసి కత్తులతో విరుచుకుపడింది.అతి కిరాతకంగా మోహన్ను హతమార్చి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. హత్య జరిగిన తర్వాత ఆ ఇల్లు తాళం వేసి ఉండటంతో ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు. కానీ, రెండు వారాల తర్వాత కుళ్ళిపోయిన మృతదేహం నుంచి వెలువడిన భయంకరమైన దుర్వాసన చుట్టుపక్కల వారిని భయాందోళనకు గురిచేసింది. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో అసలు నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్లగా, గుర్తుపట్టలేనంతగా కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో మోహన్ కృష్ణ మృతదేహం కనిపించింది. సాంకేతిక ఆధారాలు, కాల్ డేటా సాయంతో పోలీసులు నిందితురాలు బిందును, ఆమెకు సహకరించిన వినయ్, ధనుష్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.క్షణికావేశం, అక్రమ సంబంధాలు జీవితాలను ఎలా నాశనం చేస్తాయో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం. రంగుల ప్రపంచంలో మెరిసే ముఖాల వెనుక ఇంతటి క్రూరత్వం ఉంటుందని ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు.