Kerala Family Shock: అబుదాబి రోడ్ ప్రమాదంలో నలుగురు భారతీయులు మృతి… తల్లితండ్రులకు తీవ్ర గాయాలు!
అబుదాబి ప్రమాదంలో ముగ్గురు భారతీయ పిల్లలు, వారి పనిమనిషి మృతి; తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులకు గాయాలు. కేరళ సంఘం, భారత రాయబార కార్యాలయం మద్దతు.
దుబాయ్లో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయ కుటుంబం ఆదివారం తెల్లవారుజామున అబుదాబిలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంతో విషాదంలో మునిగిపోయింది. ప్రసిద్ధ లివా ఫెస్టివల్ను సందర్శించి తిరిగి వస్తుండగా, షాహామా సమీపంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ముగ్గురు సోదరులు మరియు వారి పనిమనిషి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
కుటుంబం మరియు ప్రమాదం
కేరళలోని మలప్పురం జిల్లా, కిలిస్సేరికి చెందిన అబ్దుల్ లతీఫ్ మరియు రుక్సానా దంపతులు తమ ఐదుగురు పిల్లలతో కలిసి వేడుకలను చూసేందుకు అబుదాబి వెళ్లారు. అయితే, వారి కారు అతివేగంతో అదుపుతప్పి బోల్తా పడటంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆషజ్ (14), అమ్మార్ (11), అయ్యాష్ (5)లతో పాటు వారి ఇంట్లో పని చేసే బుష్రా అనే మహిళ అక్కడికక్కడే మరణించారు. పండుగ సంబరాల వేళ ముగ్గురు కుమారులు మృత్యువాత పడటంతో ఆ కుటుంబం మరియు స్థానిక కేరళ సంఘం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాయి.
గాయపడిన తల్లిదండ్రులు మరియు తోబుట్టువులు
ఈ ప్రమాదంలో అబ్దుల్ లతీఫ్, రుక్సానా మరియు వారి ఇతర ఇద్దరు పిల్లలు ఎజ్జా (10), అజామ్ (7)లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం వారు అబుదాబిలోని షేక్ షక్బూత్ మెడికల్ సిటీలో చికిత్స పొందుతున్నారు. గాయపడిన ఒక బిడ్డ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ వార్త తెలియగానే బంధువులు, స్నేహితులు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు.
అంత్యక్రియలు మరియు సంఘం మద్దతు
ప్రస్తుతం చిన్నారుల మృతదేహాలు ఆసుపత్రి మార్చురీలో ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఎన్ఆర్ఐలు తమ వీసా జారీ అయిన చోట అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తుంటారు. అబుదాబిలోనే అంత్యక్రియలు జరిపేందుకు అధికారులు మరియు స్థానిక బృందాలు ఏర్పాట్లు పరిశీలిస్తున్నాయి. పనిమనిషి బుష్రా మృతదేహాన్ని ఆమె స్వదేశానికి పంపేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
బాధిత కుటుంబానికి కేరళ అసోసియేషన్ మరియు భారత రాయబార కార్యాలయం (Indian Embassy) పూర్తి స్థాయి మద్దతును ప్రకటించాయి. ఒకే ప్రమాదంలో ముగ్గురు చిన్నారులను కోల్పోయిన ఆ తల్లిదండ్రుల వేదన వర్ణనాతీతం. పరాయి దేశంలో ఉన్న తమ వారిని కోల్పోవడం ఆ కుటుంబంలో తీరని శోకాన్ని నింపింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన స్థానిక ప్రవాస భారతీయులను కలచివేసింది.