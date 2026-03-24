పేదల సేవలో ఆర్డీటీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్… సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు
ఆర్డీటీ సేవలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు. కేంద్రం నుంచి నిధుల సేకరణకు అనుమతి లభించడంతో పేదల సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు కొత్త దిశ.
CM Chandrababu: దశాబ్దాలుగా పేదల అభ్యున్నతికి అంకితభావంతో పనిచేస్తున్న రూరల్ డెవలప్ మెంట్ ట్రస్టు (ఆర్డీటీ) సేవలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేలాది గ్రామాల్లో విద్య, ఆరోగ్యం, మహిళా సాధికారత, జీవనోపాధి వంటి రంగాల్లో ఆర్డీటీ అందిస్తున్న సేవలు ఆదర్శప్రాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల ఆర్డీటీకి నిధుల సేకరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో సంస్థ కార్యకలాపాలకు కొత్త ఊపు వచ్చినట్టు సీఎం తెలిపారు. ముఖ్యంగా విదేశీ నిధుల (FCRA) విషయంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోవడం వల్ల పేదల కోసం చేపట్టే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరింత విస్తరించే అవకాశముందని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా లకు సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆర్డీటీ వంటి సంస్థలకు కేంద్రం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం సామాజిక అభివృద్ధికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆర్డీటీ చేసిన సేవలు ప్రత్యేకంగా గుర్తించదగ్గవని, గ్రామీణ పేదల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడంలో సంస్థ కీలక పాత్ర పోషించిందని సీఎం అన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వంతో కలిసి మరింత విస్తృతంగా సేవలు అందించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. కేంద్ర అనుమతితో ఆర్డీటీకి కొత్త దిశ లభించగా, పేదల సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఇది మరింత బలం చేకూర్చనుంది.