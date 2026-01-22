Zomato: జొమాటోలో బిగ్ చేంజ్.. సీఈఓ పదవికి దీపిందర్ గోయల్ రాజీనామా! కొత్త బాస్ ఎవరంటే?
జొమాటో గ్రూప్ (Eternal) సీఈఓ పదవికి దీపిందర్ గోయల్ రాజీనామా చేశారు. బ్లింకిట్ సీఈఓ అల్బీందర్ సింగ్ దిండ్సా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. కంపెనీ లాభాలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.
ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ దిగ్గజం జొమాటో (Zomato) గ్రూప్ సంస్థ అయిన 'ఎటెర్నల్' (Eternal) యాజమాన్యంలో భారీ మార్పులు జరిగాయి. సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ గ్రూప్ సీఈఓ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించడం కార్పొరేట్ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది. అయితే ఆయన సంస్థను వీడటం లేదు.. తన బాధ్యతలను మార్చుకుంటున్నారు.
కొత్త బాస్గా బ్లింకిట్ సీఈఓ!
దీపిందర్ గోయల్ స్థానంలో ఎటెర్నల్ గ్రూప్ కొత్త సీఈఓగా అల్బీందర్ సింగ్ దిండ్సా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈయన జొమాటో పరిధిలోని క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ 'బ్లింకిట్' (Blinkit) సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు. బ్లింకిట్ను లాభాల బాట పట్టించడంలో ఆయన చూపిన ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ఈ పదవి లభించింది. ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.
దీపిందర్ గోయల్ పాత్ర ఏమిటి?
సీఈఓ పదవి నుంచి తప్పుకున్నా, దీపిందర్ గోయల్ సంస్థలోనే కొనసాగుతారు:
ఆయన బోర్డు డైరెక్టర్గా, వైస్ ఛైర్మన్గా సేవలందిస్తారు.
భవిష్యత్తులో అత్యంత కీలకమైన, అధిక రిస్క్ కలిగిన కొత్త ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారించేందుకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
రికార్డు స్థాయిలో లాభాలు.. ఆదాయం అదుర్స్!
యాజమాన్య మార్పుల వేళ కంపెనీ అద్భుతమైన క్యూ3 (Q3) ఫలితాలను ప్రకటించింది. 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఎటెర్నల్ గ్రూప్ సాధించిన వృద్ధి ఇలా ఉంది:
నికర లాభం: రూ. 102 కోట్లు (గతేడాది రూ. 59 కోట్లతో పోలిస్తే 73% వృద్ధి).
ఆదాయం: రూ. 16,315 కోట్లు (గతేడాది రూ. 5,405 కోట్లతో పోలిస్తే ఏకంగా 202% పెరుగుదల).
బ్లింకిట్ మ్యాజిక్..
కంపెనీ ఈ స్థాయిలో లాభాలు సాధించడానికి ప్రధాన కారణం బ్లింకిట్. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ మొదటిసారిగా 'బ్రేక్ ఈవెన్' (లాభనష్టాలు లేని స్థితి) సాధించి లాభాల బాట పట్టడం కంపెనీకి పెద్ద కలిసొచ్చింది. క్విక్ కామర్స్ రంగంలో బ్లింకిట్ సాధించిన ఈ విజయమే అల్బీందర్ దిండ్సాను గ్రూప్ సీఈఓ స్థాయికి చేర్చిందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.