Women Financial Schemes 2026: మహిళా సాధికారతకు బ్యాంకింగ్ బాసట.. ఉచిత లాకర్లు, ఇన్సూరెన్స్ నుంచి కోట్ల రూపాయల రుణాల వరకు భారీ ఆఫర్లు!
Women Financial Schemes 2026: మహిళా దినోత్సవం కానుక: యెస్ బ్యాంక్ ఉచిత లాకర్ మరియు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీచర్లతో ప్రత్యేక ఖాతా, ఎస్బీఐ రూ.4,590 కోట్ల రుణాలు, ఎల్అండ్టీ ఫైనాన్స్ 'స్ఫూర్తి' గృహ రుణ పథకం వివరాలు.
Women Financial Schemes 2026: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ మరియు ఆర్థిక సంస్థలు మహిళల కోసం ప్రత్యేక వరాలను ప్రకటించాయి. ఆర్థిక భద్రతతో పాటు ఆరోగ్య సంరక్షణ, గృహ నిర్మాణం మరియు వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడేలా సరికొత్త పథకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.
1. యెస్ బ్యాంక్: ‘యెస్ ఎసెన్స్’ పేరుతో ప్రత్యేక శాలరీ అకౌంట్
మహిళల ఆర్థిక మరియు జీవనశైలి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని యెస్ బ్యాంక్ 'యెస్ ఎసెన్స్ ఉమెన్స్ శాలరీ అకౌంట్'ను ప్రారంభించింది.
ఆరోగ్య బీమా: రూ. 5 లక్షల కాంప్లిమెంటరీ హెల్త్ కవర్ మరియు ఏడాదికి ఒకసారి ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు.
ఉచిత లాకర్: మొదటి సంవత్సరం లాకర్ సౌకర్యం పూర్తిగా ఉచితం.
క్యాష్బ్యాక్: కాంప్లిమెంటరీ ఎలిగెన్స్ డెబిట్ కార్డు ద్వారా ఏటా రూ. 6,000 వరకు (5% క్యాష్బ్యాక్) పొందే అవకాశం.
2. ఎస్బీఐ (SBI): రూ. 4,590 కోట్ల సామాజిక రుణం
ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మహిళా సాధికారత కోసం 500 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 4,590 కోట్లు) భారీ సామాజిక రుణ సౌకర్యాన్ని ప్రకటించింది.
లక్ష్యం: లింగ వివక్షను తగ్గించడం మరియు ఐక్యరాజ్యసమితి స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకోవడం.
ప్రత్యేకత: ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక 'జెండర్-థీమ్' రుణంగా గుర్తింపు పొందింది, ఇది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడనుంది.
3. ఎల్అండ్టీ ఫైనాన్స్: ‘స్ఫూర్తి’ గృహ రుణాలు
మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు ఎల్అండ్టీ ఫైనాన్స్ 'స్ఫూర్తి' (Sphurti) పేరుతో ప్రత్యేక లోన్ స్కీమ్ తెచ్చింది.
రుణ పరిమితి: రూ. 75 లక్షల వరకు రుణం పొందే అవకాశం.
కాలపరిమితి: గృహ రుణాలకు 25 ఏళ్లు, వ్యాపార ఆస్తుల హామీపై 12 ఏళ్ల వరకు సమయం.
అర్హత: వ్యాపారంలో 50% వాటా ఉండి, ఏడాదికి కనీసం రూ. 5 లక్షల లాభం పొందే మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులు.
ఈ పథకాలన్నీ మహిళలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అందించడమే కాకుండా, వారిని సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టడానికి దోహదపడతాయని బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.