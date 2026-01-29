Silver Price 2026: మళ్లీ 'సిల్వర్ థర్స్డే' రిపీట్ అవుతుందా? వెండి ధరలు ఇలాగే పెరిగితే 1980 నాటి పతనం తప్పదా?
Silver Price 2026: దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు సెగలు రేపుతున్నాయి. మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో కిలో వెండి ధర రూ. 3.75 లక్షలు దాటగా, అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు వెండి 110 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. 2026లో ఇప్పటివరకు వెండి ఏకంగా 50 శాతం మేర పెరగడం గమనార్హం. అయితే, ఈ స్థాయి పెరుగుదల చూస్తుంటే 1980వ దశకంలో జరిగిన ‘వెండి పతనం’ (Silver Crash) మళ్ళీ పునరావృతమవుతుందా? అనే భయం మదుపర్లలో మొదలైంది.
ఏమిటా 1980 నాటి ‘సిల్వర్ థర్స్డే’?
అప్పట్లో అమెరికన్ బిలియనీర్లు హంట్ బ్రదర్స్ ప్రపంచంలోని వెండి సరఫరాలో దాదాపు 60 శాతాన్ని తమ గుత్తాధిపత్యంలోకి తెచ్చుకున్నారు. దీనివల్ల ఔన్సు వెండి ధర 50 డాలర్లకు చేరింది. అయితే, నియంత్రణ సంస్థలు నిబంధనలు కఠినతరం చేయడంతో 1980 మార్చి 27న ‘సిల్వర్ థర్స్డే’ చోటుచేసుకుంది. ఒకే రోజులో వెండి ధర 50 డాలర్ల నుండి 10.80 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఆ దెబ్బకు హంట్ బ్రదర్స్ దివాలా తీయగా, వెండి ధరలు కోలుకోవడానికి దశాబ్దాల సమయం పట్టింది.
నేటి పరిస్థితి భిన్నం ఎందుకు?
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు 1980తో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
పారిశ్రామిక డిమాండ్: అప్పట్లో వెండి కేవలం పెట్టుబడి సాధనంగానే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), సెమీకండక్టర్లు, వైద్య పరికరాల్లో వెండి వాడకం తప్పనిసరి అయింది.
గుత్తాధిపత్యం లేదు: ఇప్పుడు ఏ ఒక్క వ్యక్తి లేదా సమూహం మార్కెట్ను నియంత్రించడం అసాధ్యం. గ్లోబల్ ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు పారదర్శక వ్యవస్థలు మార్కెట్ను పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
బలమైన పునాది: వెండికి గతంలో లేని విధంగా పారిశ్రామిక రంగం నుంచి బలమైన మద్దతు లభిస్తోంది.
పతనం అయ్యే అవకాశం ఉందా?
ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం తీవ్రమైతే, డాలర్ విపరీతంగా బలపడితే లేదా పెద్ద మదుపర్లు లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking)కు మొగ్గు చూపితే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే, 1980 నాటిలాగా రాత్రికి రాత్రే కుప్పకూలే పరిస్థితి మాత్రం ఉండకపోవచ్చని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.