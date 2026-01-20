What is UPI Credit Line? టెన్షన్ వద్దు! యూపీఐ 'క్రెడిట్ లైన్'తో అప్పు పొందండి.. యాక్టివేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఇదే!
యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్ అంటే ఏమిటి? బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బు లేకపోయినా పేమెంట్స్ ఎలా చేయాలి? యాక్టివేట్ చేసుకునే పూర్తి విధానం ఇక్కడ చూడండి.
మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ సున్నా ఉన్నా సరే, మీరు యూపీఐ (UPI) ద్వారా పేమెంట్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే 'యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్' (UPI Credit Line). అసలు ఈ క్రెడిట్ లైన్ అంటే ఏమిటి? క్రెడిట్ కార్డుకు దీనికి తేడా ఏంటి? దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు స్టెప్-బై-స్టెప్ చూద్దాం.
అసలు యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా మనం యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్స్ చేయాలంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బు ఉండాలి. కానీ క్రెడిట్ లైన్ సౌకర్యం ఉంటే, మీ అకౌంట్లో డబ్బు లేకపోయినా బ్యాంక్ మీకు ముందే కేటాయించిన నిర్ణీత పరిమితి (Credit Limit) వరకు అప్పుగా వాడుకోవచ్చు. వాడుకున్న డబ్బును నిర్ణీత గడువులోపు తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
క్రెడిట్ కార్డు vs యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్: తేడా ఏంటి?
ఫిజికల్ కార్డు అవసరం లేదు: క్రెడిట్ కార్డులా మీరు జేబులో కార్డు పెట్టుకోవాల్సిన పనిలేదు. మీ మొబైల్లోని యూపీఐ యాప్ ఉంటే చాలు.
సులభమైన చెల్లింపులు: క్రెడిట్ కార్డులు అంగీకరించని చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో కూడా మీరు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి క్రెడిట్ లైన్ ద్వారా పేమెంట్ చేయవచ్చు.
తక్షణ అనుమతి: మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఆధారంగా బ్యాంకులు డిజిటల్గానే ఈ లిమిట్ను అప్రూవ్ చేస్తాయి.
ప్రస్తుతం ఏ బ్యాంకులు ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయి?
ప్రస్తుతానికి హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC), ఐసీఐసీఐ (ICICI), యాక్సిస్ (Axis), ఇండియన్ బ్యాంక్ మరియు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) వంటి ప్రధాన బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లకు ఈ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్ను యాక్టివేట్ చేయడం ఎలా? (Step-by-Step)
మీరు పేటీఎమ్, ఫోన్ పే లేదా గూగుల్ పే వాడుతున్నట్లయితే ఈ క్రింది స్టెప్స్ పాటించండి:
- యాప్ ఓపెన్ చేయండి: మీ ఫోన్లోని యూపీఐ యాప్ (GPay/PhonePe/Paytm) ఓపెన్ చేయండి.
- ప్రొఫైల్ సెక్షన్: మీ ప్రొఫైల్ లేదా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి 'Add Bank Account' లేదా 'Credit Line' ఆప్షన్ను వెతకండి.
- బ్యాంకును ఎంచుకోండి: మీకు క్రెడిట్ లైన్ సదుపాయం అందిస్తున్న మీ బ్యాంకును సెలెక్ట్ చేయండి.
- వెరిఫికేషన్: మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయండి.
- పిన్ సెట్ చేయండి: క్రెడిట్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక యూపీఐ పిన్ (UPI PIN) సెట్ చేసుకోవాలి.
- యాక్టివేషన్: బ్యాంక్ నిబంధనలను (Terms & Conditions) అంగీకరిస్తే, మీ క్రెడిట్ లిమిట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.
ఎక్కడెక్కడ వాడుకోవచ్చు?
స్టోర్లలో: మర్చంట్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి పేమెంట్స్ చేయవచ్చు.
ఆన్లైన్ షాపింగ్: ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో బిల్ చెల్లింపులకు వాడొచ్చు.
యూటిలిటీ బిల్లులు: కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు వంటివి చెల్లించవచ్చు.
ముగింపు:
డబ్బు అవసరమైనప్పుడు స్నేహితులనో, బంధువులనో అడగాల్సిన పనిలేకుండా, ఈ యూపీఐ క్రెడిట్ లైన్ ఒక అత్యవసర నిధిలా పనిచేస్తుంది. అయితే, వాడుకున్న డబ్బును సకాలంలో చెల్లించకపోతే వడ్డీ పడే అవకాశం ఉందని గుర్తుంచుకోండి.