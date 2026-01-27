  • Menu
Highlights

US Dollar Weakens: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లలో తీవ్ర ఒడుదొడుకులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత రూపాయి మాత్రం పటిష్టంగా నిలబడుతోంది.

US Dollar Weakens: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లలో తీవ్ర ఒడుదొడుకులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత రూపాయి మాత్రం పటిష్టంగా నిలబడుతోంది. ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే అమెరికా డాలర్ విలువ క్రమంగా క్షీణిస్తుండటం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కలిసొచ్చే అంశమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. డాలర్ బలహీనపడటంతో భారత్ వంటి వర్ధమాన మార్కెట్లలోకి విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడులు (FII) వెల్లువెత్తే అవకాశం ఉందని ఎమ్‌కే వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ (Emkay Wealth Management) తన తాజా నివేదికలో అంచనా వేసింది.

రూపాయి స్థిరత్వం.. డాలర్ పతనం

ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ సుమారు రూ.90 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే సంకేతాలు వెలువడటంతో డాలర్ ఇండెక్స్ ఒత్తిడికి లోనవుతోంది. 2025 ప్రారంభం నుండి డాలర్ ఇండెక్స్ దాదాపు 9 శాతం మేర పడిపోయి 98.60 వద్ద ఉంది.

పెట్టుబడులకు పెరగనున్న ఆకర్షణ

గత 18 నెలలుగా భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లలో విదేశీ సంస్థలు అమ్మకాలకే మొగ్గు చూపాయి. అయితే, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోందని ఎమ్‌కే వెల్త్ సేల్స్ హెడ్ పరాగ్ మోరే తెలిపారు.

వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం: అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే డాలర్‌పై వచ్చే రాబడి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు అధిక లాభాల కోసం భారత్ వంటి మార్కెట్ల వైపు మళ్లుతారు.

ఆకర్షణీయమైన షేర్లు: విదేశీయులు నిరంతరం అమ్మకాలు జరపడం వల్ల పలు రంగాల్లో షేర్ల విలువ ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అనుకూలంగా మారింది.

సవాళ్లు మరియు సూచనలు

భారత్ ఒక నికర దిగుమతిదారు (Net Importer) కావడం రూపాయిపై కొంత భారం మోపుతున్నప్పటికీ, విదేశీ నిధుల రాక ఆ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే కొన్ని అంశాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు:

ముడిచమురు ధరలు: సరఫరాలో ఆటంకాలు ఏర్పడి చమురు ధరలు పెరిగితే డాలర్‌కు మళ్లీ డిమాండ్ పెరగవచ్చు.

హెడ్జింగ్ అవసరం: ఒడుదొడుకుల నేపథ్యంలో కంపెనీలు తమ కరెన్సీ లావాదేవీల విషయంలో 'హెడ్జింగ్ వ్యూహాలు' పాటించడం ఉత్తమమని నివేదిక సూచించింది.

మొత్తానికి, డాలర్ బలహీనపడటం భారత మార్కెట్లకు ఒక సువర్ణావకాశంగా మారనుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగితే రూపాయి విలువ మరింత కన్సాలిడేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

