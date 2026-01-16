  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Union Budget 2026: గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గనున్న వడ్డీ రేట్లు?

Union Budget 2026: గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గనున్న వడ్డీ రేట్లు?
x
Highlights

Union Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Union Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కువగా ఆశ్రయించే 'బంగారు రుణాల' (Gold Loans) విషయంలో ఈసారి కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, మణప్పురం వంటి NBFCలు (నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు) ప్రభుత్వం ముందు ఉంచిన డిమాండ్లు ఆమోదం పొందితే, అప్పు తీసుకునే వారికి వడ్డీ భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది.

ఏమిటీ ఆ డిమాండ్లు?

1. ప్రాధాన్యత రంగ రుణ (PSL) హోదా: ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఇచ్చే బంగారు రుణాలకు 'ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్' హోదా ఉంది. దీనివల్ల బ్యాంకులకు తక్కువ రేటుకే నిధులు అందుతాయి, ఫలితంగా కస్టమర్లకు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తాయి. కానీ NBFCలకు ఈ హోదా లేదు. ఈ వివక్షను తొలగించి, NBFCలకు కూడా PSL హోదా కల్పించాలని పరిశ్రమ కోరుతోంది. ఇదే జరిగితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చిన్న వ్యాపారులకు, రైతులకు చౌకగా బంగారు రుణాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

2. UPI ద్వారా గోల్డ్ క్రెడిట్ లైన్: డిజిటల్ విప్లవంలో భాగంగా 'గోల్డ్ క్రెడిట్ లైన్'ను UPI యాప్స్‌కు అనుసంధానం చేయాలని పరిశ్రమ ప్రతిపాదిస్తోంది.

ఎలా పనిచేస్తుంది?: మీ వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి ఒక క్రెడిట్ లిమిట్‌ను యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.

ప్రయోజనం: మీకు అవసరమైనప్పుడు UPI ద్వారా వెంటనే డబ్బు వాడుకోవచ్చు, మీ దగ్గర నగదు ఉన్నప్పుడు తిరిగి చెల్లించవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డులతో పోలిస్తే ఇది అత్యంత తక్కువ వడ్డీకే (సుమారు 12-18%) లభిస్తుంది.

సామాన్యులకు కలిగే లాభం ఏమిటి?

సాధారణంగా గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారిలో ఎక్కువ శాతం రూ. 50,000 కంటే తక్కువ అప్పు తీసుకునే వారే ఉంటారు. వైద్య ఖర్చులు, పిల్లల చదువులు లేదా అత్యవసరాల కోసం తీసుకునే ఈ రుణాలపై వడ్డీ తగ్గితే, అది నేరుగా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అధిక వడ్డీలకు ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గరకు వెళ్లకుండా ఈ వ్యవస్థ అడ్డుకుంటుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick