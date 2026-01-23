Union Budget 2026: ట్యాక్స్ పేయర్లకు గుడ్ న్యూస్ అందనుందా? బడ్జెట్ వేళ పన్ను చెల్లింపుదారులకు కీలక అప్డేట్..!
Union Budget 2026: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుల నుంచి కార్పొరేట్ దిగ్గజాల వరకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ముహూర్తం ఖరారైంది.
Union Budget 2026: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుల నుంచి కార్పొరేట్ దిగ్గజాల వరకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ముహూర్తం ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 1న ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మలమ్మ వరుసగా సమర్పిస్తున్న తొమ్మిదవ బడ్జెట్ కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్లు, మినహాయింపులపై మధ్యతరగతి ప్రజల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
పాత పన్ను విధానానికి నిరాశేనా? గత కొన్నేళ్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరును గమనిస్తే, పాత పన్ను విధానం (Old Tax Regime) కంటే కొత్త పన్ను విధానం (New Tax Regime) వైపు పన్ను చెల్లింపుదారులను మళ్లించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే 80 శాతం మంది కొత్త విధానాన్ని ఎంచుకున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. సరళమైన పన్ను నిర్మాణాన్ని రూపొందించే క్రమంలో, ఈసారి కూడా పాత విధానంలో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కొత్త పన్ను విధానంపైనే ఫోకస్ గత బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం కొత్త పన్ను విధానాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది:
ప్రాథమిక మినహాయింపును రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 4 లక్షలకు పెంచింది.
సెక్షన్ 87A కింద రాయితీని రూ. 60,000 కు పెంచడం వల్ల రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయంపై పన్ను లేకుండా చేసింది.
స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ను రూ. 75,000 కు పెంచింది. ఇప్పటికే భారీ మార్పులు జరిగిన నేపథ్యంలో, ఈసారి శ్లాబ్లలో పెద్దగా కోతలు ఉండకపోవచ్చని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ డాక్టర్ సురేష్ సురానా వంటి నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం-2025 అమల్లోకి రానున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం విధానపరమైన స్థిరత్వానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్ పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. రెండు దశల్లో జరిగే ఈ సమావేశాలు ఏప్రిల్ 2, 2026 వరకు కొనసాగుతాయి. ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టే ఈ బడ్జెట్లో మధ్యతరగతి ప్రజలకు, ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఏదైనా అదనపు ఊరట కల్పిస్తారా అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.