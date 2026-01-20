Telangana at Davos: 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ.. తెలంగాణ అసాధ్యమైన లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలదా?
దావోస్ WEF 2026లో తెలంగాణ పెట్టుబడుల జోరు. AI, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల్లో ప్రపంచ దిగ్గజాలతో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చర్చలు మరియు 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక లక్ష్యం.
ప్రతిష్టాత్మకమైన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (WEF) వార్షిక సదస్సులో భాగంగా "ఇండియా పెవిలియన్" ప్రారంభోత్సవంలో తెలంగాణ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ తయారీదారులు మరియు పెట్టుబడిదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సులభతర వాణిజ్యంలో తెలంగాణ ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సకాలంలో అనుమతులు మంజూరు చేయడం మరియు రాష్ట్రం అనుసరిస్తున్న పెట్టుబడిదారుల అనుకూల విధానాలను నొక్కి చెబుతూ, కొత్త పరిశ్రమల స్థాపనకు తెలంగాణే అత్యుత్తమ వేదిక అని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ స్థాయి పరిశ్రమలన్నీ తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన కోరారు.
2047 నాటికి తెలంగాణ విజన్
ప్రభుత్వ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను మంత్రి వివరించారు: 2047 నాటికి భారతదేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటాను 10 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు. "మేము భవిష్యత్తు కోసం కేవలం ప్రణాళికలు వేయడమే కాదు, దాన్ని నిర్మిస్తున్నాము" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిపుణులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు ప్రజల సూచనలతో 2047 నాటికి తెలంగాణ జీడీపీని 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేర్చేలా సమగ్రమైన రోడ్మ్యాప్ను సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు.
అన్ని రంగాల్లో పుష్కలమైన అవకాశాలు
తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల నుండి అత్యాధునిక రంగాల వరకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ ఉపాధిని మెరుగుపరిచే ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, టెక్స్టైల్స్, అపెరల్ మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఇది అనువైన సమయం. నూతన ప్రభుత్వం పారిశ్రామికాభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.
యువతకు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని శ్రీధర్ బాబు స్పష్టం చేశారు. గత రెండేళ్లలో తెలంగాణ సుమారు ₹2.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, రాష్ట్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడుతున్న తీరుకు నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్ ప్రణాళికలో భాగంగా, కొత్త విధానాల ద్వారా మరిన్ని అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ దావోస్ సదస్సులోనే 'లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2.0' మరియు 'తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్'లను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు, ఇది తెలంగాణకు ప్రపంచ గుర్తింపును మరింత పెంచనుంది.
ఆవిష్కరణలు, పరిశ్రమలు మరియు పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా ఎదిగి, భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో ప్రపంచంతో భాగస్వామ్యం వహించడానికి తెలంగాణ సిద్ధంగా ఉంది.