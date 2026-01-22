  • Menu
Business Idea: ఉద్యోగం రాలేదని బాధపడుతున్నారా? కేవలం ₹10 టీతో నెలకు ₹40,000 సంపాదించండి.. అద్భుతమైన ప్లాన్ ఇదిగో!

Highlights

ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే ఈ సింపుల్ బిజినెస్ ఐడియా మీ కోసమే! చిన్న పెట్టుబడితో రోజుకు 200 కప్పుల టీ అమ్మి నెలకు రూ. 40,000 ఎలా సంపాదించవచ్చో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

చాలామంది చదువు పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తుంటారు. కానీ, ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో అందరికీ ఉద్యోగాలు రావడం కష్టమే. అయితే, ఉద్యోగం రాలేదని నిరాశ చెందకుండా.. స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేస్తే లక్షల్లో సంపాదించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి ఒక లో-బడ్జెట్, హై-ప్రాఫిట్ బిజినెస్ ఐడియానే 'టీ వ్యాపారం'.

కేవలం రూ. 10 రూపాయల టీతో నెలకు రూ. 40 వేల వరకు ఎలా సంపాదించవచ్చో ఈ లెక్క చూడండి:

లాభాల లెక్క ఇలా (Monthly Income Calculation):

మీరు ఒక చిన్న టీ స్టాల్ ప్రారంభించి, రోజుకు సగటున 200 కప్పుల టీ విక్రయించగలిగితే మీ ఆదాయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

రోజువారీ అమ్మకాలు: 200 కప్పులు x ₹10 = ₹2,000

నెలవారీ మొత్తం ఆదాయం: ₹2,000 x 30 రోజులు = ₹60,000

ఖర్చుల వివరాలు:

టీ తయారీ ఖర్చు (పాలు, పొడి, చక్కెర, గ్యాస్): నెలకు సుమారు ₹15,000

దుకాణం అద్దె: ₹5,000 (చిన్న స్టాల్ లేదా కియోస్క్ అయితే)

మొత్తం ఖర్చులు: ₹20,000

నికర లాభం (Net Profit):

వచ్చిన ₹60,000 ఆదాయంలో నుండి ₹20,000 ఖర్చులు తీసేస్తే, మీకు నెలకు ₹40,000 నికర లాభం మిగులుతుంది. అంటే ఏడాదికి మీరు సుమారు ₹4.8 లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.

ఎక్కడ ప్రారంభించాలి?

టీ వ్యాపారానికి 'లొకేషన్' చాలా ముఖ్యం. బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, కాలేజీలు, ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్‌లు లేదా రద్దీగా ఉండే మార్కెట్ ప్రాంతాల్లో స్టాల్ పెడితే 200 కప్పుల టార్గెట్ చేరుకోవడం చాలా సులభం. నాణ్యమైన రుచి, శుభ్రత పాటిస్తే కస్టమర్లు ఆటోమేటిక్‌గా మీ వద్దకు వస్తారు.

