Tata Sierra: కేవలం రూ. 2 లక్షలకే టాటా ఐకానిక్ SUV.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, విలాసవంతమైన లుక్!

Highlights

టాటా అభిమానులకు పండుగే! 90ల నాటి ఐకానిక్ SUV 'సియెర్రా' సరికొత్త లుక్‌తో వచ్చేసింది. రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో ఈ లగ్జరీ కారును మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని ధర, ఫీచర్లు మరియు మైలేజ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..

భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో టాటా మోటార్స్ (Tata Motors) సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 90వ దశకంలో యువతను ఊరూతలూగించిన ఐకానిక్ కార్ 'టాటా సియెర్రా' (Tata Sierra) ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో, ఆధునిక టెక్నాలజీతో రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది. శక్తివంతమైన ఇంజిన్, అదిరిపోయే డిజైన్‌తో కూడిన ఈ కారును కేవలం రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.

ఈ కొత్త వెర్షన్ సియెర్రాలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు మరియు ఆఫర్ వివరాలు ఇవే:

ధర మరియు ఫైనాన్స్ ఆఫర్

టాటా సియెర్రా బేస్ మోడల్ ధర రూ. 11.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుండగా, టాప్ మోడల్ ధర రూ. 18.49 లక్షల వరకు ఉంటుంది (ఎక్స్-షోరూమ్).

మీ దగ్గర పూర్తి నగదు లేకపోయినా పర్వాలేదు, కేవలం రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి ఈ SUVకి యజమాని కావచ్చు.

మిగిలిన మొత్తాన్ని సులభమైన ఈఎంఐ (EMI) పద్ధతిలో చెల్లించే వెసులుబాటును కంపెనీ కల్పిస్తోంది.

శక్తివంతమైన ఇంజిన్ & ఫీచర్లు

ఇంజిన్: ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కలదు, ఇది 105 bhp పవర్ మరియు 145 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఆప్షన్లు: కంపెనీ దీనిని టర్బో పెట్రోల్ మరియు టర్బో డీజిల్ ఇంజన్ వేరియంట్లలో అందిస్తోంది.

ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్: పర్యావరణ ప్రేమికుల కోసం ఈ ఏడాది సియెర్రా EV (Electric) కూడా లాంచ్ కానుంది.

ఇంటీరియర్స్: ప్రీమియం డ్యాష్‌బోర్డ్, లగ్జరీ సీటింగ్ మరియు విశాలమైన క్యాబిన్‌తో ఇది లాంగ్ డ్రైవ్‌లకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

మార్కెట్లో పోటీ

టాటా సియెర్రా నేరుగా హ్యుందాయ్ క్రెటా (Creta), కియా సెల్టోస్ (Seltos) మరియు రెనాల్ట్ డస్టర్ (Duster) వంటి పాపులర్ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. టాటా బ్రాండ్ వాల్యూ, బిల్డ్ క్వాలిటీ మరియు మోడ్రన్ లుక్ దీనికి అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి.

