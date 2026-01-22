Stock Split Alert? స్టాక్ స్ప్లిట్ అంటే ఏమిటి?
ఒక్కరోజే 80% పడిపోయిన యునైటెడ్ వాన్ డెర్ హోర్స్ట్ స్టాక్! రూ.270 నుంచి రూ.56కి ఎందుకు తగ్గింది? ఇన్వెస్టర్లకు లాభమా లేక నష్టమా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి
ఈ కంపెనీ షేరు ధర భారీగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం స్టాక్ స్ప్లిట్ (Stock Split). కంపెనీ బోర్డు 1:5 నిష్పత్తిలో షేర్ల విభజనను ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించి జనవరి 22, 2026ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించారు.
విభజన లెక్క: అంటే మీ దగ్గర ఉన్న రూ. 5 ఫేస్ వాల్యూ గల ఒక్క షేరు.. ఇప్పుడు రూ. 1 ఫేస్ వాల్యూ గల 5 షేర్లుగా మారుతుంది.
ధర సర్దుబాటు: షేర్ల సంఖ్య 5 రెట్లు పెరగడంతో, దానికి తగ్గట్టుగా షేరు ధర 5 రెట్లు తగ్గింది. అందుకే రూ. 270 ఉండాల్సిన షేరు రూ. 56 వద్దకు చేరింది.
గమనిక: ఇది సాంకేతిక ప్రక్రియ మాత్రమే. ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడి విలువలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మీ దగ్గర ఉన్న 1 షేరు ఇప్పుడు 5 షేర్లుగా మారుతుంది కాబట్టి, ధర తగ్గినా మీ మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో విలువ అలాగే ఉంటుంది.
మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్: లక్షకు రూ. 5 కోట్లు!
యునైటెడ్ వాన్ డెర్ హోర్స్ట్ లిమిటెడ్ అనేది ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఇంజనీరింగ్ సంస్థ. ఈ స్టాక్ గత కొన్నేళ్లుగా ఇన్వెస్టర్లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలను అందించింది:
7 ఏళ్లలో వృద్ధి: గత ఏడేళ్లలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 57,623 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది.
పెట్టుబడి విలువ: ఏడేళ్ల క్రితం ఎవరైనా ఈ స్టాక్లో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, దాని విలువ నేడు రూ. 5.77 కోట్లకు పైనే ఉండేది.
నేటి మార్కెట్ స్థితి (జనవరి 22, 2026)
నేడు ఎక్స్-స్ప్లిట్ (Ex-Split) తర్వాత స్టాక్ ట్రేడింగ్ వివరాలు:
ప్రారంభ ధర: రూ. 56.50
52 వారాల గరిష్ఠం (సవరించినది): రూ. 62.69
52 వారాల కనిష్ఠం (సవరించినది): రూ. 21.30
మార్కెట్ క్యాప్: సుమారు రూ. 78 కోట్లు
స్టాక్ ధర తక్కువగా ఉండటం వల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేరును కొనుగోలు చేసే అవకాశం పెరుగుతుందని కంపెనీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.