Stock Market Today: మార్కెట్ మురిసింది.. రూపాయి మెరిసింది! 8 ఏళ్ల గరిష్టానికి రూపాయి విలువ.. దూసుకెళ్లిన సూచీలు

Highlights

Stock Market Today: భారత్ మరియు అమెరికా మధ్య కుదిరిన చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం (Trade Deal) దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లకు సరికొత్త జోష్ ఇచ్చింది.

Stock Market Today: భారత్ మరియు అమెరికా మధ్య కుదిరిన చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం (Trade Deal) దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లకు సరికొత్త జోష్ ఇచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా ట్రేడ్ డీల్ జాప్యంపై నెలకొన్న అనిశ్చితి వీడటంతో, ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు జరిపారు. ఫలితంగా బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు రికార్డు స్థాయి లాభాలను మూటగట్టుకున్నాయి.

కీలక సూచీల జోరు:

సెన్సెక్స్: ఒక్కరోజే ఏకంగా 2,072 పాయింట్లు ఎగబాకిన సెన్సెక్స్, 83,739 వద్ద ముగిసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

నిఫ్టీ: నిఫ్టీ కూడా 639 పాయింట్లు పెరిగి 25,727 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.

రూపాయి రికార్డు: డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఎనిమిదేళ్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి రూపాయి విలువ రూ. 90.26 వద్ద క్లోజ్ అవ్వడం విశేషం.

ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగిన నమ్మకం

వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు కావడంతో ఎగుమతులు, ఐటీ, మరియు ఫార్మా రంగాల షేర్లు భారీగా లాభపడ్డాయి. నెలల తరబడి ఊగిసలాటలో ఉన్న మార్కెట్లకు ఈ ఒప్పందం ఒక బూస్టర్‌లా పనిచేసింది. భారత్-యూఎస్ మధ్య ఆర్థిక బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుందన్న అంచనాలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను బలోపేతం చేశాయి.

