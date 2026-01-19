Stock Market: ఈ వారం సూచీలు స్థిరపడే అవకాశం! కళ్లు బడ్జెట్పైనే..
ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు స్థిరపడతాయా? ఫిబ్రవరి 1 బడ్జెట్ ప్రభావం మార్కెట్పై ఎలా ఉండబోతోంది? ఐటీ, మెటల్, సిమెంట్ రంగాల షేర్ల పనితీరు మరియు నిఫ్టీ సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలపై నిపుణుల విశ్లేషణ.
గత కొన్ని రోజులుగా ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ వారం కొంత మేర స్థిరపడతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, మదుపరులలో సెంటిమెంట్ ఇంకా బలహీనంగానే ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్న 2026-27 బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించనున్నారు.
మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే అంశాలు:
కార్పొరేట్ ఫలితాలు: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఫలితాలు సోమవారం ట్రేడింగ్పై ప్రభావం చూపనున్నాయి.
విదేశీ పెట్టుబడులు: ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FPIs) ₹22,530 కోట్ల పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం గమనార్హం.
టెక్నికల్ వ్యూ: నిఫ్టీ-50 ఈ వారం 25,835 వద్ద నిరోధాన్ని (Resistance), 25,550-25,600 శ్రేణిలో మద్దతును (Support) పొందవచ్చని అంచనా.
వివిధ రంగాల పనితీరు ఇలా ఉండవచ్చు:
గమనించాల్సిన ఇతర అంశాలు:
టెలికాం: వొడాఫోన్ ఐడియా బకాయిలు, రిలయన్స్ జియో ఐపిఓ (IPO) వార్తలు కీలకం కానున్నాయి.
ఆయిల్ & గ్యాస్: ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వల్ల భౌగోళిక అనిశ్చితి నెలకొనడంతో ఈ షేర్లు ఒకే పరిధిలో (Range bound) కదలవచ్చు.
ఫార్మా: సిప్లా (Cipla) వంటి షేర్లలో ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు, కానీ మొత్తం మీద ఫార్మా ఇండెక్స్ స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు: బడ్జెట్ అంచనాలు, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పంద పరిణామాలు ఈ వారం మార్కెట్ దిశను నిర్దేశించనున్నాయి. మదుపరులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.