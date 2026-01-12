  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Stock Market Crash: ఆరు రోజుల్లో రూ. 16 లక్షల కోట్లు ఆవిరి! సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎందుకు పతనమవుతున్నాయి?

Stock Market Crash: ఆరు రోజుల్లో రూ. 16 లక్షల కోట్లు ఆవిరి! సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎందుకు పతనమవుతున్నాయి?
x
Highlights

భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఆరు రోజులుగా వరుస పతనంలో ఉంది. అమెరికా టారిఫ్ హెచ్చరికలు, విదేశీ నిధుల తరలింపు కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు రూ. 16 లక్షల కోట్లు నష్టపోయారు.

భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో వరుసగా ఆరో రోజూ 'బేర్' పంజా విసిరింది. సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్ 500 పాయింట్లకు పైగా పతనమవ్వగా, నిఫ్టీ 25,550 స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోయింది. గత ఆరు సెషన్లలోనే సెన్సెక్స్ ఏకంగా 2,700 పాయింట్లకు పైగా క్షీణించింది. ఈ భారీ పతనంతో ఇన్వెస్టర్ల సంపద దాదాపు రూ. 16 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది.

మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన 5 కారణాలు:

1. అమెరికా టారిఫ్ భయాలు: భారత వస్తువులపై అమెరికా భారీగా టారిఫ్ (సుంకాలు) పెంచవచ్చనే వార్తలు మార్కెట్‌ను కలవరపెడుతున్నాయి. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై కనీసం 500% టారిఫ్ విధించే 'రష్యా శాంక్షన్స్ బిల్' (2025)కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతు తెలిపినట్లు వార్తలు రావడంతో భారత ట్రేడర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

2. ఆగని విదేశీ నిధుల తరలింపు (FII Outflows): విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి నిరంతరాయంగా తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ఈ జనవరిలోనే ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 12,000 కోట్లను విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) ఉపసంహరించుకున్నారు. రూపాయి బలహీనపడటం, అమెరికా విధానాలు దీనికి ప్రధాన కారణం.

3. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు (Geopolitical Risks): ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అస్థిరత మార్కెట్లను దెబ్బతీస్తోంది.

అమెరికా-వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు.

గ్రీన్లాండ్ అంశంపై ట్రంప్ దూకుడు.

ఇరాన్ సంక్షోభం. ఈ పరిణామాలు ఇన్వెస్టర్లలో రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యాన్ని తగ్గించాయి.

4. 'బంగారం' వైపు మదుపర్ల చూపు: మార్కెట్లు పడిపోతున్న తరుణంలో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం, వెండి వైపు మళ్లుతున్నారు. దీంతో అంతర్జాతీయంగా గోల్డ్ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో $4,600 మార్కును దాటగా, దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,41,250 వద్ద ఆల్‌టైమ్ హైకి చేరుకుంది.

5. క్యూ3 (Q3) ఫలితాల టెన్షన్: ప్రస్తుతం కంపెనీల మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల సీజన్ నడుస్తోంది. నేడు (జనవరి 12) TCS, HCL టెక్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇన్ఫోసిస్ (జనవరి 14), రిలయన్స్ (జనవరి 16), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (జనవరి 17) వంటి దిగ్గజ సంస్థల ఫలితాల పట్ల మార్కెట్ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick