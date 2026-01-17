Silver Prices: రూ. 3 లక్షల దిశగా వెండి! ఏడాదిలో 200% లాభం.. ఇప్పుడు కొనవచ్చా?
వెండి ధరలు ఏడాదిలో 200 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 3 లక్షల మార్కుకు చేరువయ్యాయి. సోలార్, ఈవీ, ఏఐ రంగాల డిమాండ్ వెండి ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది? సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గమనించాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ చదవండి.
బంగారం కంటే వేగంగా వెండి పరుగులు తీస్తోంది. కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఆల్-టైమ్ రికార్డులను తిరగరాస్తూ ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. గత ఏడాది కాలంలోనే 200 శాతం మేర ధర పెరగడంతో, వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో సామాన్యులు ఉన్నారు. అసలు వెండికి ఇంత డిమాండ్ ఎందుకు పెరుగుతోంది? విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
ధరల ప్రవాహం: గతేడాది కంటే డబుల్!
జనవరి ప్రారంభంలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,59,692 వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ. 2,91,900 మార్కును తాకింది. అంటే దాదాపు రూ. 3 లక్షలకు చేరువైంది. ఏడాది కిందట ఉన్న ధరతో పోలిస్తే ఇన్వెస్టర్లకు ఇది బంపర్ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
వెండి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
వెండికి కేవలం ఆభరణాల పరంగానే కాకుండా, పారిశ్రామికంగా విపరీతమైన డిమాండ్ పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం:
సోలార్ విప్లవం: సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండి కీలకం. కొత్త టెక్నాలజీ (TOPCon) సెల్స్ పాత వాటి కంటే 50% ఎక్కువ వెండిని వాడుతున్నాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV): సాధారణ పెట్రోల్ కార్ల కంటే ఈవీలలో 80% వరకు అదనంగా వెండిని ఉపయోగిస్తారు. ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, కేబుల్స్ తయారీకి ఇది తప్పనిసరి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI): డేటా సెంటర్లు, సర్వర్లు, సెమీకండక్టర్ల తయారీలో వెండి వినియోగం పెరుగుతోంది.
సరఫరా కొరత: డిమాండ్ పెరుగుతున్నా, మైనింగ్ (ఉత్పత్తి) ఆ స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల మార్కెట్లో వెండికి భారీ కొరత ఏర్పడుతోంది.
సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (Silver ETF)లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
ప్రస్తుతం వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయి (All-time High) వద్ద ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:
- ఒకేసారి వద్దు (Lumpsum): ధరలు ఇప్పటికే 200% పెరిగాయి కాబట్టి, పెద్ద మొత్తంలో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్ కావచ్చు. మార్కెట్ స్వల్పంగా తగ్గినప్పుడు (Correction) కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.
- ఎస్ఐపీ (SIP) విధానం: వెండి ఈటీఎఫ్లలో క్రమ పద్ధతిలో (SIP) పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది.
- దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం: ఏఐ, సోలార్ రంగాలు భవిష్యత్తులో మరింతగా వృద్ధి చెందుతాయి కాబట్టి, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లకు వెండి మంచి లాభాలను అందించవచ్చు.
ముగింపు: ఇప్పటికే మీ దగ్గర వెండి ఈటీఎఫ్లు ఉంటే వాటిని కొనసాగించడం మంచిదే. అయితే, కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యేవారు మార్కెట్ తీవ్రతను గమనించి, నిపుణుల సలహాతో అడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం.