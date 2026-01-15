  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Silver Price Explosion: 2026లో కిలో వెండి రూ. 4 లక్షలు? ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షమేనా!

Silver Price Explosion: 2026లో కిలో వెండి రూ. 4 లక్షలు? ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షమేనా!
x
Highlights

2026లో వెండి ధరల అంచనా. కిలో వెండి రూ. 4 లక్షలకు చేరుకుంటుందా? సామ్కో సెక్యూరిటీస్ రిపోర్ట్ మరియు వెండి ధరలు పెరగడానికి గల కారణాల గురించి పూర్తి వివరాలు.

బంగారం ధరలు పెరగడం మనం చూశాం, కానీ ఇప్పుడు వెండి ఆ వేగాన్ని మించిపోతోంది. దేశీయ ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ సామ్కో (SAMCO) సెక్యూరిటీస్ వేసిన అంచనా ఇప్పుడు మార్కెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

సామ్కో సెక్యూరిటీస్ షాకింగ్ రిపోర్ట్:

టార్గెట్ ప్రైస్: రాబోయే కాలంలో కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 3.94 లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది.

వృద్ధి రేటు: 2025లో ఇన్వెస్టర్ల సంపదను రెట్టింపు చేసిన వెండి, 2026లో మరో 25 శాతం పైగా వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చని అంచనా.

మెరుగైన రాబడి: బంగారం కంటే వెండిలోనే వేగవంతమైన లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

వెండి ధరలు ఇంతలా పెరగడానికి కారణాలేంటి?

కేవలం డిమాండ్ మాత్రమే కాదు, అనేక అంతర్జాతీయ అంశాలు వెండిని రేసుగుర్రంలా పరిగెత్తిస్తున్నాయి:

  1. సరఫరా కొరత: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి గనుల నుంచి ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గింది. డిమాండ్‌కు తగ్గ సరఫరా లేకపోవడం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.
  2. గ్రీన్ ఎనర్జీ విప్లవం: సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV), మరియు ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల తయారీలో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది.
  3. కమోడిటీ సూపర్‌సైకిల్: ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్లు కమోడిటీ సూపర్‌సైకిల్‌లో ఉన్నాయి. దీనివల్ల లోహాల ధరలు సహజంగానే పెరుగుతున్నాయి.
  4. సురక్షిత పెట్టుబడి: అంతర్జాతీయ ద్రవ్యోల్బణం మరియు సెంట్రల్ బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్ల మార్పుల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు వెండిని ఒక సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావిస్తున్నారు.

ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:

బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తరుణంలో, వెండి తక్కువ ధరలో ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే సాధనంగా మారింది. సామ్కో సెక్యూరిటీస్ అంచనాలు నిజమైతే, రాబోయే రెండేళ్లలో వెండి ధర సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తుకు చేరడం ఖాయం. కాబట్టి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది సరైన సమయమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ముగింపు: ఒకప్పుడు కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితమైన వెండి, ఇప్పుడు పారిశ్రామికంగా మరియు పెట్టుబడిగా 'మెగా స్టార్' స్థాయికి ఎదిగింది. 2026 నాటికి కిలో రూ. 4 లక్షల మార్కును చేరుకుంటుందో లేదో చూడాలి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick