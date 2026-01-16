  • Menu
Stock Market: ఎగ్జిట్ పోల్స్ జోష్: సరికొత్త రికార్డుల దిశగా స్టాక్ మార్కెట్లు.. భారీ లాభాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ!

Stock Market: ఎగ్జిట్ పోల్స్ జోష్: సరికొత్త రికార్డుల దిశగా స్టాక్ మార్కెట్లు.. భారీ లాభాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ!
Highlights

Stock Market: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు సరికొత్త ఉత్సాహంతో పరుగులు తీస్తున్నాయి.

Stock Market: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు సరికొత్త ఉత్సాహంతో పరుగులు తీస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి మిశ్రమ సంకేతాలు అందుతున్నప్పటికీ, దేశీయంగా వెలువడిన రాజకీయ పరిణామాలు ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని నింపాయి. ముఖ్యంగా ముంబై మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూటమి ఘనవిజయం సాధిస్తుందన్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు మార్కెట్లకు భారీ బూస్ట్‌ను ఇచ్చాయి.

లాభాల పంట పండించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్

ముంబై మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై వెలువడిన అంచనాలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను బలపరిచాయి. ఫలితంగా ట్రేడింగ్ ప్రారంభం నుండే సూచీలు గ్రీన్ మార్క్‌లో కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ 269 పాయింట్లు లాభపడి 83,652 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, నిఫ్టీ 65 పాయింట్ల లాభంతో 25,730 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ముంబై ఎన్నికల అంచనాలు ఆర్థిక స్థిరత్వానికి చిహ్నంగా ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తుండటమే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

టాప్ గెయినర్స్ (లాభపడిన షేర్లు):

నేటి ట్రేడింగ్‌లో ప్రధానంగా ఐటీ, ఫైనాన్స్ మరియు ఆటోమొబైల్ రంగాలు రాణిస్తున్నాయి.

ఇన్ఫోసిస్ (Infosys)

టెక్ మహీంద్రా (Tech Mahindra)

ఎం అండ్ ఎం (M&M)

శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్

గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్

ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్

వారీ రెన్యూవబుల్ టెక్నాలజీస్, బయోకాన్, రైల్‌టెల్ కార్పొరేషన్ కూడా మంచి లాభాలను నమోదు చేశాయి.

టాప్ లూజర్స్ (నష్టపోయిన షేర్లు):

మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కీలక షేర్లు ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి.

సిప్లా (Cipla)

హెచ్‌డిఎఫ్‌సి లైఫ్ (HDFC Life)

ఒఎన్‌జిసి (ONGC)

అపోలో హాస్పిటల్స్

భారతి ఎయిర్‌టెల్

రాజకీయ స్థిరత్వంపై అంచనాలు మార్కెట్‌ను ముందుకు నడిపిస్తున్న తరుణంలో, సాయంత్రం ముగింపు సమయానికి సూచీలు మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

