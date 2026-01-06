IPO సందడి: 8 కంపెనీలకు సెబీ పచ్చజెండా.. ప్రైమరీ మార్కెట్లో మళ్లీ కాసుల వర్షం!
స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు 2026 కొత్త ఏడాది అదిరిపోయే ఆరంభాన్నిస్తోంది. గడిచిన రెండేళ్లుగా రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఐపీవో (IPO) మార్కెట్, ఈ ఏడాది కూడా అదే దూకుడును కొనసాగించనుంది. తాజాగా మరో 8 కంపెనీల పబ్లిక్ ఇష్యూలకు మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (SEBI) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
గత రెండేళ్లలో ప్రైమరీ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. 2024లో రూ. 1.6 లక్షల కోట్లు, 2025లో రికార్డు స్థాయిలో 102 కంపెనీలు రూ. 1.76 లక్షల కోట్లు సమీకరించాయి. ఇదే ఊపును కొనసాగిస్తూ, 2026లోనూ ఐపీవోల జాతర మొదలైంది. తాజాగా అనుమతి పొందిన 8 కంపెనీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
అనుమతి పొందిన ప్రధాన కంపెనీలు:
సెబీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ పొందిన జాబితాలో నిర్మాణ రంగం నుంచి ఫిట్నెస్ వరకు వైవిధ్యమైన కంపెనీలు ఉన్నాయి.
- ఆర్కేసీపీఎల్ (RKCPL): సుమారు రూ. 1,250 కోట్లు సమీకరించనుంది. ఇందులో రూ. 700 కోట్లు కొత్త షేర్లు కాగా, మిగిలినవి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS).
- చార్టర్డ్ స్పీడ్: రూ. 855 కోట్ల సమీకరణే లక్ష్యం. ఇందులో రూ. 97 కోట్లు ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల విస్తరణకు కేటాయించనున్నారు.
- ఇందిరా ఐవీఎఫ్ & రేస్ ఆఫ్ బిలీఫ్: ఫెర్టిలిటీ సేవలందించే ఈ రెండు కంపెనీలు 'కాన్ఫిడెన్షియల్' (గోప్యత) పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసి అనుమతి పొందడం విశేషం.
- శ్రీరామ్ ఫుడ్: బియ్యం ఎగుమతి చేసే ఈ కంపెనీ 2.12 కోట్ల షేర్లను జారీ చేయనుంది.
- జెరాయ్ ఫిట్నెస్: జిమ్ పరికరాల తయారీ సంస్థ. ప్రమోటర్లు 43.92 లక్షల షేర్లను విక్రయించనున్నారు.
- గ్లాస్ వాల్ సిస్టమ్స్, టెంప్ సెన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్: ఈ కంపెనీలు కూడా తమ వ్యాపార విస్తరణ కోసం నిధుల సమీకరణకు సిద్ధమయ్యాయి.
కంపెనీల నిధుల వినియోగం ఇలా..
- అప్పుల విముక్తి: ఆర్కేసీపీఎల్ మరియు చార్టర్డ్ స్పీడ్ వంటి కంపెనీలు ఐపీవో నిధుల్లో అధిక భాగాన్ని పాత రుణాల చెల్లింపుల కోసం వాడనున్నాయి.
- వ్యాపార విస్తరణ: శ్రీరామ్ ఫుడ్, గ్లాస్ వాల్ సిస్టమ్స్ కంపెనీలు తమ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మరియు తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు ఈ నిధులను వెచ్చించనున్నాయి.
గత మూడేళ్ల ఐపీవో రికార్డులు:
ఇన్వెస్టర్లకు గమనిక:
ఈ ఎనిమిది కంపెనీలు త్వరలోనే తమ ఐపీవో ధర (Price Band) మరియు సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలను ప్రకటించనున్నాయి. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, 2026లో మరిన్ని భారీ ఐపీవోలు క్యూ కట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు తమ డీమ్యాట్ అకౌంట్లను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది.
