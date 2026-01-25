Special Trains : తిరుపతి భక్తులకు రైల్వే శాఖ బంపర్ ఆఫర్..రేపటి నుంచే స్పెషల్ ట్రైన్స్
తిరుపతి భక్తులకు రైల్వే శాఖ బంపర్ ఆఫర్..రేపటి నుంచే స్పెషల్ ట్రైన్స్
Special Trains : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు, రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. రేపటి నుంచి అంటే జనవరి 26, 2026 నుంచి ఈ స్పెషల్ రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్కు, మచిలీపట్నం నుంచి కాచిగూడకు ఈ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని సులభంగా ప్లాన్ చేసుకునేలా ఈ రైళ్ల సమయాలను కేటాయించారు.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణించే వారి కోసం వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్స్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణంగా వీకెండ్స్, పండగ సమయాల్లో తిరుపతికి వెళ్లే భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఈ రద్దీని తగ్గించి, ప్రయాణికులకు సుఖవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా రైల్వే శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ రైళ్లు సికింద్రాబాద్ మరియు కాచిగూడ స్టేషన్లకు చేరుకుంటాయి.
రైలు నెంబర్ 07505 (తిరుపతి - సికింద్రాబాద్): ఈ రైలు తిరుపతి నుంచి సోమవారం రాత్రి 9:10 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది రాయలసీమ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ మరుసటి రోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు ప్రయాణ మార్గంలో రేణిగుంట, రాజంపేట, కడప, ఎర్రగుంట్ల, గూటి, గుంతకల్, ఆదోని, రాయచూర్, సేడం, తాండూర్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఇందులో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
రైలు నెంబర్ 07506 (మచిలీపట్నం - కాచిగూడ): మరో ప్రత్యేక రైలు మచిలీపట్నం నుంచి కాచిగూడకు నడవనుంది. ఇది సోమవారం రాత్రి 9:15 గంటలకు మచిలీపట్నంలో బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 9:30 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, పగిడిపల్లి, చర్లపల్లి, మల్కాజిగిరి స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించే వారికి జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంచారు.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల రాకతో అటు తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు, ఇటు సొంతూళ్ల నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు ఎంతో ఊరట కలుగుతుంది. ఇవి వన్-వే రైళ్లు మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రయాణికులు రైల్వే కౌంటర్ల వద్ద గానీ, అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా గానీ తమ సీట్లను ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు. రైలు రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న రూట్లలో ఇలాంటి మరిన్ని సర్వీసులు తీసుకువచ్చే ఆలోచనలో రైల్వే శాఖ ఉంది.