SBI Insurance: రోజుకు 3 రూపాయల ఖర్చుతో రూ. 20 లక్షల ఇన్సూరెన్స్.. ఎస్బీఐ ఖాతాదారులకు శుభవార్త..!

Highlights

SBI Insurance: మనిషి జీవితం ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. ముఖ్యంగా కుటుంబ పెద్దకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా కుప్పకూలిపోతుంది.

SBI Insurance: మనిషి జీవితం ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. ముఖ్యంగా కుటుంబ పెద్దకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా కుప్పకూలిపోతుంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో అండగా నిలిచేందుకు దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఒక అద్భుతమైన 'వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా' (Personal Accidental Insurance) పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం తక్కువ ప్రీమియంతో భారీ ఆర్థిక భరోసాను కల్పించడం ఈ స్కీమ్ ప్రత్యేకత.

ఏడాదికి రూ. 1000.. ప్రయోజనం రూ. 20 లక్షలు!

ఈ పథకం కింద పాలసీదారులు ఏడాదికి కేవలం రూ. 1,000 మాత్రమే ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే నెలకు సుమారు రూ. 90 లోపే ఖర్చు అవుతుంది. ఈ స్వల్ప మొత్తంతో అకస్మాత్తుగా జరిగే ప్రమాదాల వల్ల మరణం సంభవించినా లేదా శాశ్వత వైకల్యం ఏర్పడినా బాధిత కుటుంబానికి రూ. 20 లక్షల వరకు బీమా సొమ్ము అందుతుంది. ఒకవేళ ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లిస్తే బీమా మొత్తాన్ని మరింత పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.

అదనపు ప్రయోజనాలు ఇవే:

బీమా మొత్తంతో పాటు ఎస్బీఐ మరికొన్ని కీలక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తోంది:

తక్షణ సాయం: ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బ్యాంకుకు సమాచారం అందిస్తే ఇంటి లేదా వాహన యాజమాన్య హక్కుల బదిలీ కోసం రూ. 20,000 సాయం అందుతుంది.

పిల్లల చదువు: కుటుంబంలోని ఇద్దరు పిల్లల విద్యా ఖర్చుల కోసం రూ. 20,000 వరకు ఆర్థిక సాయం లభిస్తుంది.

అంత్యక్రియల ఖర్చులు: పాలసీదారుడు మరణిస్తే అంత్యక్రియల కోసం రూ. 10,000 వరకు బ్యాంక్ అందజేస్తుంది.

అంబులెన్స్ ఖర్చులు: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్ ఛార్జీల నిమిత్తం రూ. 1,500 పొందవచ్చు.

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?

ఎస్బీఐలో సేవింగ్స్ లేదా కరెంట్ ఖాతా ఉన్న ఎవరైనా ఈ బీమాను పొందవచ్చు.

ఆన్‌లైన్: ఎస్బీఐ యోనో (YONO) యాప్ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా సులభంగా దరఖాస్తు చేయవచ్చు.

ఆఫ్‌లైన్: మీ సమీపంలోని ఎస్బీఐ బ్రాంచ్‌ను సందర్శించి నామినీ వివరాలను సమర్పించి పాలసీ తీసుకోవచ్చు.

రెన్యువల్: ప్రతి సంవత్సరం ఈ పాలసీని రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

క్లెయిమ్ ప్రక్రియ సులభం:

దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదం జరిగితే, నామినీ తన ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు మరియు పాలసీదారుడి మరణ ధృవీకరణ పత్రం లేదా ఆసుపత్రి పత్రాలతో బ్యాంకును సంప్రదించి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

