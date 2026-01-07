Shocking Travel News: బస్సు టికెట్లు దొరకడంలేదా? మీ కారునే బస్సులా మార్చి డబ్బు సంపాదించండి!
ఈ సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నారా? కార్ పూలింగ్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించండి, ఇంధన ఖర్చు ఆదా చేయండి మరియు మీ ప్రయాణాన్ని స్మార్ట్గా మార్చుకోండి.
సంక్రాంతి అంటే సొంత ఊరికి వెళ్లడం, కుటుంబంతో విందు భోజనాలు, పల్లెటూరి జ్ఞాపకాలు మరియు సంబరాల కలయిక. హైదరాబాద్ నుండి చాలా మంది పండుగ కోసం తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు కారులో వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీ ప్రయాణాన్ని లాభదాయకంగా మార్చుకోవచ్చు.
మీ కారులో ఖాళీ సీట్లు ఉంటే, 'కార్పూలింగ్' (Carpooling) ద్వారా ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే కాకుండా డబ్బు కూడా సంపాదించవచ్చు.
ఖాళీ సీట్లు ఉన్నాయా? అయితే వాటిని నగదుగా మార్చుకోండి!
హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ, విశాఖపట్నం లేదా రాయలసీమ ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కోసం సుమారు ₹3,000 నుండి ₹6,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ కార్పూలింగ్ చేస్తే, ఆ ఖర్చు భారం ఉండదు. మీ కారులో తోటి ప్రయాణికులను చేర్చుకోవడం ద్వారా వచ్చే డబ్బుతో ఇంధన ఖర్చును పూర్తిగా భర్తీ చేయవచ్చు. ఒక్కోసారి మీ చేతిలో కొంత డబ్బు మిగిలే అవకాశం కూడా ఉంది.
కార్పూలింగ్ ప్రారంభించడం సులభం మరియు సురక్షితం
ఎవరో తెలియని వారిని రోడ్లపై ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని నమ్మకమైన యాప్స్ ద్వారా సురక్షితంగా కార్పూలింగ్ చేయవచ్చు:
- BlaBlaCar: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యాప్. ఇందులో రూట్, సమయం మరియు ధరను మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.
- Quick Ride: ఆఫీస్ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా వాడే ఈ యాప్, లాంగ్ డ్రైవ్స్కు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
- Sride: వెరిఫైడ్ యూజర్లతో కూడిన నమ్మకమైన ఆప్షన్.
ప్రయాణంలో వినోదం మరియు కొత్త పరిచయాలు
ఒంటరిగా లాంగ్ డ్రైవ్ చేయడం బోర్ కొట్టవచ్చు. కార్పూలింగ్ వల్ల ప్రయాణంలో తోడు దొరుకుతుంది. సంక్రాంతి ముచ్చట్లు, పల్లెటూరి కథలతో ప్రయాణం సరదాగా సాగిపోతుంది.
పర్యావరణానికి మేలు
కార్పూలింగ్ వల్ల మీ జేబుకే కాకుండా పర్యావరణానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. తక్కువ వాహనాలు రోడ్డుపైకి రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది మరియు కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది.
సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం కొన్ని చిట్కాలు:
- ప్రొఫైల్ తనిఖీ చేయండి: మంచి రేటింగ్ మరియు వెరిఫైడ్ ఐడీలు ఉన్న ప్రయాణికులనే అనుమతించండి.
- సరసమైన ధర: బస్సు టికెట్ ధర కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంచితే బుకింగ్స్ త్వరగా వస్తాయి.
- సామాను (Luggage): పండుగ కాబట్టి సామాను ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మీ కారులో ఎంత ఖాళీ ఉందో ముందే తెలపండి.
- పిక్-అప్ పాయింట్స్: సిటీ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా హైవే జంక్షన్ల వద్ద పిక్-అప్ పాయింట్స్ ఎంచుకోండి.
ఈ సంక్రాంతికి స్మార్ట్గా ప్రయాణించండి. ఖర్చు ఆదా చేస్తూ, కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పండుగ ప్రయాణాన్ని మరింత సంతోషంగా మార్చుకోండి. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!