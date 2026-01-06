Reliance Industries RIL షేర్లు గరిష్ఠ స్థాయి నుండి 6% పతనం: ఇది కేవలం లాభాల స్వీకరణా లేక పెద్ద పరిణామామా?
ప్రాఫిట్ బుకింగ్ నేపథ్యంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (RIL) షేర్లు రికార్డు గరిష్టాల నుంచి 6% వరకు తగ్గాయి. కీలక సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ లెవల్స్, నిపుణుల అభిప్రాయాలు, బ్రోకరేజీల టార్గెట్లు మరియు ఇకపై RIL షేర్లలో ఏం జరగొచ్చో తెలుసుకోండి.
రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయిని తాకిన ఒక్క రోజు తర్వాత, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) షేర్లు నేడు సూచీలు మరియు మొత్తం మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి. వేగవంతమైన ధరల పెరుగుదల తర్వాత పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు (profit taking) పాల్పడటంతో స్టాక్ ధర దాని గరిష్ట పరిమితి నుండి దాదాపు ఆరో వంతు పడిపోయింది.
మంగళవారం, ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని ఈ దిగ్గజ వ్యాపార సంస్థ ₹1,611.20 వద్ద రికార్డు ధరను తాకింది. అయితే, మరుసటి ట్రేడింగ్ రోజున RIL షేర్లు భారీ పతనానికి గురయ్యాయి, ట్రేడింగ్ ప్రారంభ గంటల్లో 3.74% తగ్గి ₹1,518.30కి చేరుకున్నాయి. ఈ భారీ దిద్దుబాటు ఉన్నప్పటికీ, సుమారు ₹20.61 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో రిలయన్స్ ఇప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక ప్రధాన ప్లేయర్గా ఉంది.
నిరంతర దీర్ఘకాలిక విజేత
నేటి పతనం ఉన్నప్పటికీ, RIL స్టాక్ ఇప్పటికీ దీర్ఘకాలిక పనితీరులో అగ్రస్థానంలో ఉంది. గత ఒక సంవత్సరంలో ఈ స్టాక్ పెట్టుబడిదారులకు 25% రాబడిని ఇచ్చింది మరియు గత మూడు నెలల్లో 11% పెరిగింది.
నిజానికి, 2025 రిలయన్స్కు అత్యుత్తమ సంవత్సరాలలో ఒకటి. 2025లో స్టాక్ ధర 29% పెరిగింది, 2020లో 32% పెరిగిన తర్వాత ఇదే అత్యుత్తమ వార్షిక పనితీరు.
గమనించవలసిన సాంకేతిక స్థాయిలు
ప్రస్తుత దిద్దుబాటుపై ఆనంద్ రాఠీకి చెందిన జిగర్ S. పటేల్ మాట్లాడుతూ, స్వల్పకాలికంగా మార్కెట్ పరిమిత పరిధిలోనే ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు.
"₹1,500 వద్ద బలమైన మద్దతు (support), మరియు ₹1,555 వద్ద నిరోధం (resistance) ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ స్టాక్ ₹1,555 కంటే పైకి బలంగా వెళితే, అది ₹1,600 వైపు కదలవచ్చు. ప్రస్తుతానికి, స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ పరిధి ₹1,500 మరియు ₹1,600 మధ్య ఉంది," అని ఆయన వివరించారు.
బ్రోకరేజ్లు ఏమంటున్నాయి
బ్రోకరేజ్లు ఇప్పటికీ రిలయన్స్ భవిష్యత్తుపై సానుకూలంగానే ఉన్నాయి:
- మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal) ₹1,765 ధర లక్ష్యాన్ని (price target) నిర్దేశించింది. బ్యాటరీ మరియు కొత్త ఇంధన వ్యాపారాలలో RIL యొక్క గొప్ప పాత్రను నొక్కి చెప్పింది.
- స్విస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ UBS, ఈ స్టాక్కు ‘Buy’ రేటింగ్ను కొనసాగిస్తూ, మరింత ఆశాజనకంగా ₹1,820 లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.
RIL భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
ప్రస్తుత పతనం స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు ఆందోళన కలిగించవచ్చు, అయితే విశ్లేషకులు దీనిని పెరుగుదల తర్వాత జరిగే ఆరోగ్యకరమైన లాభాల స్వీకరణ చర్యగా భావిస్తున్నారు. బలమైన ప్రాథమిక అంశాలు, వ్యాపార వైవిధ్యం మరియు కొత్త ఇంధన రంగంలో విస్తరణ ప్రణాళికలు రిలయన్స్ను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన స్టాక్గా మారుస్తున్నాయి.
తాజా స్టాక్ అప్డేట్ల కోసం మీరు NSE లేదా BSE వెబ్సైట్లను సందర్శించవచ్చు.