Reliance Shares Crash: నష్టాలు - అసలు ఏం జరిగింది?
రిలయన్స్ షేర్ల భారీ పతనం! రూ. 2.65 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరి. ఐదేళ్లలో తొలిసారిగా 'ఓవర్ సోల్డ్' జోన్లోకి అంబానీ స్టాక్. కారణాలు ఏంటో చూడండి.
భారత మార్కెట్ విలువలో అగ్రగామిగా ఉన్న రిలయన్స్, 2026 ప్రారంభం నుండి వరుస నష్టాలను చవిచూస్తోంది.
భారీ పతనం: ఈ ఏడాదిలోనే ఇప్పటివరకు రిలయన్స్ షేర్ ధర 11 శాతం వరకు పడిపోయింది.
మార్కెట్ క్యాప్ హితం: కంపెనీ మార్కెట్ విలువ సుమారు 29 బిలియన్ డాలర్లు (రూ. 2.65 లక్షల కోట్లు) తగ్గింది.
RSI సూచిక: 14 రోజుల రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) 24 స్థాయికి పడిపోయింది. సాధారణంగా RSI 30 కంటే తక్కువగా ఉంటే అది భారీగా అమ్ముడైనట్లు (Oversold) భావిస్తారు. 2011 తర్వాత రిలయన్స్ ఏడాదిని ఇంత పేలవంగా ప్రారంభించడం ఇదే తొలిసారి.
రిలయన్స్ కుదేలవడానికి 3 ప్రధాన కారణాలు
రిలయన్స్ షేర్లు పడిపోవడానికి అంతర్జాతీయ మరియు కంపెనీ పరమైన కారణాలు ఉన్నాయి:
- రిటైల్ రంగంలో మందగమనం: రిలయన్స్ రిటైల్ వ్యాపారంలో ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధి కనిపించకపోవడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించింది.
- అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు: రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులపై అమెరికా విధిస్తున్న ఆంక్షల ప్రభావం రిలయన్స్ ఆయిల్ మార్జిన్లపై పడింది.
- గ్లోబల్ మార్కెట్ ఒత్తిడి: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) షేర్లను విక్రయిస్తున్నారు.
స్టాక్ ప్రస్తుత స్థితి (జనవరి 22, 2026)
రిలయన్స్ షేరు ధర ప్రస్తుతం రూ. 1,407.50 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
మళ్ళీ పుంజుకుంటుందా?
షేరు ధర పడిపోయినప్పటికీ, భవిష్యత్తుపై మార్కెట్ నిపుణులు ఆశాభావంతోనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ (Jio Platforms IPO) త్వరలో రాబోతుండటంతో, అది స్టాక్ ధరను మళ్లీ పైకి తీసుకెళ్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పలు అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కూడా రిలయన్స్ టార్గెట్ ప్రైస్ను పెంచి 'బై' (Buy) రేటింగ్ను ఇస్తున్నాయి.