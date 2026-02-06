RBI Monetary Policy 2026: వాహన, గృహ రుణ గ్రహీతలకు ఊరట.. రెపో రేటును యథాతథంగా ఉంచిన ఆర్బీఐ!
RBI Monetary Policy 2026: దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వమే లక్ష్యంగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి నిర్వహించిన ద్రవ్య పరపతి కమిటీ (MPC) సమావేశంలో రెపో రేటును 5.25 శాతం వద్దే యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా శుక్రవారం పాలసీ వివరాలను వెల్లడించారు.
న్యూట్రల్ వైఖరికే మొగ్గు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడం, అదే సమయంలో వృద్ధికి ఊతమివ్వడమే లక్ష్యంగా 'న్యూట్రల్ మానిటరీ పాలసీ' (Neutral Monetary Policy) వైఖరిని అవలంబిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. డిసెంబర్లో 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించిన ఆర్బీఐ, ఈసారి రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా స్థిరత్వాన్ని ఎంచుకుంది.
ద్రవ్యోల్బణం - వృద్ధి అంచనాలు
ద్రవ్యోల్బణం: ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ నిర్దేశించిన పరిమితిలోనే ఉంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి రెండు త్రైమాసికాలకు సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణాన్ని వరుసగా 4%, 4.2% గా అంచనా వేశారు.
ఆర్థిక వృద్ధి: దేశీయ వాణిజ్య ఒప్పందాలు, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల వృద్ధి అంచనాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని గవర్నర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
సామాన్యులపై ప్రభావం ఏమిటి?
ఆర్బీఐ రెపో రేటును మార్చకపోవడంతో బ్యాంకులు కూడా తమ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం లేదు. ఫలితంగా:
హోమ్ లోన్స్: గృహ రుణాలపై ఈఎంఐల భారం పెరగదు.
ఆటో లోన్స్: వాహన కొనుగోలుదారులకు ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లే వర్తిస్తాయి.
డిపాజిట్లు: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ రేట్లలో కూడా పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.