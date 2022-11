RBI: 2000 నోటు గురించి ఈ సమాచారం తెలుసా.. లెక్కలు తేల్చిన ఆర్బీఐ..

X RBI: 2000 నోటు గురించి ఈ సమాచారం తెలుసా.. లెక్కలు తేల్చిన ఆర్బీఐ.. Highlights RBI: 2000 రూపాయల నోట్ల గురించి పెద్ద వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

RBI: 2000 రూపాయల నోట్ల గురించి పెద్ద వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. నోట్ల రద్దు జరిగి ఆరేళ్లు గడుస్తుంది. దీని తర్వాత దేశంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు వేగంగా పెరిగాయి. ఇంతలో 2000 రూపాయల నోట్ల గురించి మరో విషయం బయటకు వస్తోంది. ఈ నోట్లు మార్కెట్లో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి. దీని గురించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ పెద్ద సమాచారం వెల్లడించింది. అదేంటో తెలుసుకుందాం. 2000 నోట్ల ముద్రణ

గత మూడేళ్లుగా ఒక్క రూ.2000 నోటు కూడా ముద్రించలేదు. ఈ నోటు మార్కెట్లో చెలామణిలో సమానంగా లేదు. RTI ప్రకారం 2019-20, 2020-21, 2021-22 సంవత్సరాలలో రూ.2,000 కొత్త నోట్లను ముద్రించలేదు. ఆర్‌బీఐ నోట్ల విడుదల

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో రూ.5, రూ.10, 20, 50, 100, 200, 500, రూ.2000 నోట్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేస్తోంది. నవంబర్ 8, 2016న ప్రధాని మోదీ 500, 1000 రూపాయల నోట్లను రద్దు చేశారు. దీనికి ప్రతిగా రూ.2000, రూ.500 కొత్త నోట్లను విడుదల చేశారు. వీలైనంత త్వరగా కొత్త నోట్లు దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించాలని వాటిని విడుదల చేశారు. అయితే ఈ సమయంలో మార్కెట్లో 2000 రూపాయల నోట్లు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. RBI నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం మార్చి 31, 2022 నాటికి దేశ చెలామణిలో రూ.2000 నోట్ల వాటా 13.8 శాతం మాత్రమే. నకిలీ నోట్ల సంఖ్య

దేశంలో నకిలీ నోట్ల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. 2018 సంవత్సరంలో 54,776, 2019 సంవత్సరంలో 90,566, 2020 సంవత్సరంలో 2,44,834 నోట్లు ఉన్నట్లు తేలింది.