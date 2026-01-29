Rajiv Yuva Vikasam Scheme: యువతకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్..'రాజీవ్ యువ వికాసం'తో రూ. 4 లక్షల రుణం.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
Rajiv Yuva Vikasam Scheme: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన పలు ప్రజాహిత పథకాల్లో 'రాజీవ్ యువ వికాసం' (Rajiv Yuva Vikasam) అత్యంత కీలకంగా మారింది.
Rajiv Yuva Vikasam Scheme: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన పలు ప్రజాహిత పథకాల్లో 'రాజీవ్ యువ వికాసం' (Rajiv Yuva Vikasam) అత్యంత కీలకంగా మారింది. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, రూ. 500లకే గ్యాస్ సిలిండర్, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వంటి పథకాలతో పాటు యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకువచ్చింది.
ఏమిటీ రాజీవ్ యువ వికాసం?
నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూడకుండా, వారే స్వంతంగా వ్యాపారాలను ప్రారంభించి పదిమందికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. దీని కింద గరిష్ఠంగా రూ. 4 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం (బ్యాంకు అనుసంధాన సబ్సిడీ) లభిస్తుంది.
అర్హతలు ఇవే:
వయస్సు: 21 నుంచి 55 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి (వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు 60 ఏళ్ల వరకు మినహాయింపు ఉంది).
వార్షిక ఆదాయం: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ. 1.5 లక్షలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ. 2 లక్షల లోపు ఉండాలి.
కేటగిరీ: ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ మరియు ఈబీసీ (EBC) వర్గాలకు చెందిన వారు అర్హులు.
నిబంధన: కుటుంబంలో ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు:
దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కింది పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి:
ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు.
కుల మరియు ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (రవాణా రంగ యూనిట్ల కోసం).
పట్టాదారు పాసు బుక్ (వ్యవసాయ పథకాలకు).
రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు.
సదరమ్ (SADAREM) సర్టిఫికేట్ (దివ్యాంగులకు).
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ tgobmmsnew.cgg.gov.in పోర్టల్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలు: మండల ప్రజా పాలన సేవా కేంద్రాల్లో (MPDO ఆఫీస్) సంప్రదించాలి.
పట్టణ ప్రాంతాలు: మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదా రీజనల్ కమిషనర్ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.