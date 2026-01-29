Union Budget 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు పండగే.. టికెట్ ధరలో సగం తగ్గింపు.. బడ్జెట్లో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం!
Union Budget 2026: దేశంలోని కోట్ల మంది సీనియర్ సిటిజన్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైంది.
Union Budget 2026: దేశంలోని కోట్ల మంది సీనియర్ సిటిజన్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. గత ఐదేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న 'రైల్వే కన్సెషన్' (Railway Concession) పునరుద్ధరణపై 2026-27 బడ్జెట్లో కీలక ప్రకటన వెలువడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కరోనా కాలంలో రద్దు చేసిన ఈ రాయితీలను మళ్లీ ప్రవేశపెట్టాలని రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం.
తిరిగి రానున్న పాత రాయితీలు:
రైల్వే శాఖ మరియు ఆర్థిక శాఖ మధ్య జరిగిన చర్చల ప్రకారం, గతంలో అమలైన నిబంధనలనే మళ్లీ తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది:
పురుషులకు (60 ఏళ్లు పైబడిన వారు): టికెట్ ధరలో 40 శాతం రాయితీ.
మహిళలకు (58 ఏళ్లు పైబడిన వారు): టికెట్ ధరలో 50 శాతం రాయితీ.
వర్తించే తరగతులు: స్లీపర్ క్లాస్తో పాటు అన్ని రకాల ఏసీ (1st, 2nd, 3rd AC) క్లాసులకు ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది.
ఎందుకు నిలిపివేశారు?
మార్చి 2020లో కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో, రైల్వే ఆదాయం భారీగా పడిపోయింది. ఈ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సీనియర్ సిటిజన్లతో పాటు పలు కేటగిరీల రాయితీలను నిలిపివేసింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి ఏటా దాదాపు రూ. 1,600 కోట్ల నుంచి రూ. 2,000 కోట్ల వరకు ఆదా అవుతోంది. అయితే, ప్రస్తుతం రైల్వే ఆదాయం పెరగడం, సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడంతో మళ్లీ ఈ సదుపాయం కల్పించాలని భక్తులు, ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
అమలు ఎలా ఉండబోతోంది?
వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం (ఏప్రిల్ 2026) నుంచి ఈ రాయితీలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) వెబ్సైట్ మరియు ఆఫ్లైన్ కౌంటర్లలో టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో వయస్సు ధృవీకరణ పత్రం ఆధారంగా ఈ తగ్గింపును పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే వృద్ధులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది.