Railway Ticket Booking: ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారా? ఈ చిన్న ట్రిక్తో 6 శాతం క్యాష్ బ్యాక్ పొందండి..!
Railway Ticket Booking: రైల్వే ప్రయాణికులకు రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా టికెట్ బుకింగ్లపై 6 శాతం వరకు డిస్కౌంట్. అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్లపై రాయితీ పొందే విధానం మరియు యాప్ ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Railway Ticket Booking: రైలు ప్రయాణికులకు మరింత చేరువయ్యేందుకు మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు భారతీయ రైల్వే సరికొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ప్రైవేట్ బుకింగ్ యాప్స్కు గట్టి పోటీనిస్తూ, రైల్వే తన సొంత 'రైల్ వన్' (Rail One) యాప్ ద్వారా టికెట్ బుకింగ్లపై భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా జనరల్ (అన్రిజర్వ్డ్) టికెట్లు కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.
3% నుండి 6% వరకు రాయితీ: రైల్వే కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఆఫర్ ద్వారా ప్రయాణికులు రెండు రకాలుగా లబ్ధి పొందవచ్చు:
డిజిటల్ పేమెంట్స్: రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్లు బుక్ చేస్తూ యూపీఐ (UPI), డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తే 3 శాతం నేరుగా తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఆర్-వాలెట్ (R-Wallet): ఒకవేళ ప్రయాణికులు తమ ఆర్-వాలెట్ ద్వారా నగదు చెల్లిస్తే, అదనంగా మరో 3 శాతం.. అంటే మొత్తంగా 6 శాతం వరకు రాయితీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఆఫర్ గడువు: ఈ ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్ జనవరి 14 నుంచే అమలులోకి వచ్చింది. ఇది జులై 14 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది.
'రైల్ వన్' యాప్ ప్రత్యేకతలు: ఇప్పటివరకు పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ కోసం ఒకటి, ఫుడ్ బుకింగ్ కోసం మరొకటి.. ఇలా వేర్వేరు యాప్స్ వాడాల్సి వచ్చేది. కానీ 'రైల్ వన్' యాప్తో అన్ని సేవలు ఒకే చోట లభిస్తాయి:
అన్రిజర్వ్డ్ మరియు రిజర్వ్డ్ టికెట్ల బుకింగ్.
లైవ్ ట్రైన్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ మరియు పీఎన్ఆర్ (PNR) స్టేటస్.
కోచ్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడం మరియు ఆహార పదార్థాల ఆర్డర్.
రైల్వే ఫిర్యాదులు మరియు పార్శిల్ ట్రాకింగ్ సదుపాయం.
గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మరియు ఆపిల్ స్టోర్లలో ఈ యాప్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని క్యూ లైన్లలో నిలబడే ఇబ్బంది లేకుండా, తక్కువ ధరకే టికెట్లు పొందాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.