PM Kisan 22nd Installment: రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.2,000.. పీఎం కిసాన్ 22వ విడత డేట్ ఖరారు? ఆ రోజే జమ!
PM Kisan 22nd Installment: పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధుల విడుదలపై కీలక అప్డేట్. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో రైతులకు రూ. 2000 జమ అయ్యే అవకాశం. ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
PM Kisan 22nd Installment Date Out: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-Kisan) పథకంలో భాగంగా తదుపరి విడత నిధులను విడుదల చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 21 విడతల నిధులను విజయవంతంగా పంపిణీ చేసిన కేంద్రం, ఇప్పుడు 22వ విడత (22nd Installment) నిధులను విడుదల చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో నిధుల విడుదల?
అందిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే నెల అంటే ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో 22వ విడత రూ. 2,000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం, ఈ నిధుల విడుదలపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సాధారణంగా నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చే ఈ నిధులు, సాగు ఖర్చుల కోసం రైతులకు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తున్నాయి.
ముఖ్యమైన సూచనలు: ఇవి ఉంటేనే డబ్బులు వస్తాయి!
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకంలో పారదర్శకత కోసం కొన్ని నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. రైతులు ఈ క్రింది పనులు పూర్తి చేస్తేనే వారి ఖాతాలో నగదు జమవుతుంది:
ఈ-కేవైసీ (eKYC): ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా తమ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా దగ్గరలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)కి వెళ్లి బయోమెట్రిక్ ద్వారా దీనిని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఆధార్ లింకింగ్: మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు ఆధార్ కార్డు లింక్ అయి ఉండాలి మరియు అది డీబీటీ (Direct Benefit Transfer) కి ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి.
భూమి రికార్డుల ధృవీకరణ: మీ భూమి వివరాలు పోర్టల్లో అప్డేట్ అయి ఉండటం తప్పనిసరి.
గమనిక: నిధుల విడుదల తేదీపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించిన తేదీనే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి.
స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
ముందుగా pmkisan.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లాలి.
'Know Your Status' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి.
అక్కడ మీ పేమెంట్ స్టేటస్ మరియు ఈ-కేవైసీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
సంవత్సరానికి మూడు విడతల్లో రూ. 6,000 అందిస్తూ రైతులకు అండగా ఉంటున్న ఈ పథకం, ఫిబ్రవరిలో రానున్న కొత్త విడతతో మరింత ఊరటనివ్వనుంది.