PhonePe IPO : ఫోన్పే ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్; పబ్లిక్ ఇష్యూ త్వరలో వచ్చే అవకాశం
ఫోన్పే ఐపీఓకు సెబీ ఆమోదం లభించింది. దీంతో పబ్లిక్ లిస్టింగ్కు మార్గం సుగమమైంది. వాల్మార్ట్ మద్దతున్న ఈ ఫిన్టెక్ దిగ్గజం ఐపీఓ త్వరలోనే రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపు రూ.12,000 కోట్ల పరిమాణంతో, ఫ్రెష్ ఇష్యూ లేకుండా ఈ ఐపీఓ నిర్వహించనున్నారు.
వాల్మార్ట్ మద్దతు ఉన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆర్థిక సాంకేతిక సంస్థ ఫోన్పే (PhonePe), ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) ఎట్టకేలకు ఫోన్పే ఐపీఓకు ఆమోదం తెలిపింది, తద్వారా సంస్థ ఒక ప్రధాన నియంత్రణ అడ్డంకిని అధిగమించింది.
అంతర్గత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సెబీ సూచించిన మార్పులు చేసిన తర్వాత ఫోన్పే త్వరలోనే తన సవరించిన డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) ను మార్కెట్కు సమర్పిస్తుంది. ఇప్పుడు నియంత్రణ ఆమోదం లభించడంతో, సంస్థ త్వరలోనే పబ్లిక్ లిస్టింగ్ ప్రణాళికలను కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది, ఇది మార్కెట్లో గొప్ప ఉత్సాహాన్ని కలిగించనుంది.
ఐపీఓ నిర్మాణం: పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS)
ఫోన్పే ఐపీఓ పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (OFS) రూపంలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని అర్థం, ప్రస్తుత వాటాదారులు ఈ ఇష్యూ ద్వారా తమ వాటాలను విక్రయిస్తారు, కానీ కంపెనీ కొత్త షేర్లను జారీ చేయదు. కాబట్టి, ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీకి కొత్త మూలధనం సమకూరదు.
డిజిటల్ చెల్లింపులలో ఫోన్పే ఆధిపత్యం
భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో ఫోన్పే అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది. దేశంలోని మొత్తం యూపీఐ (UPI) లావాదేవీలలో సుమారు 45% వాటాతో ఈ అప్లికేషన్ మార్కెట్లో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది.
నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, డిసెంబర్ 2025 నెలలోనే ఫోన్పే 9.8 బిలియన్ల లావాదేవీలను నమోదు చేసింది. అంతేకాకుండా, సంస్థ ఆర్థిక పనితీరు బలంగా ఉంది, FY 2024-25లో ₹7,115 కోట్ల ఆదాయాన్ని నివేదించింది, ఇది సంస్థ పరిమాణం మరియు వృద్ధికి నిదర్శనం.
ఐపీఓ పరిమాణం మరియు విలువ అంచనాలు
ఇష్యూ పరిమాణం మరియు ధరల శ్రేణిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, ఫోన్పే ఐపీఓ సుమారు ₹12,000 కోట్ల పరిధిలో ఉండవచ్చని మార్కెట్ ఊహాగానాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది కార్యరూపం దాల్చితే, భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫిన్టెక్ లిస్టింగ్లలో ఒకటి అవుతుంది.
సెబీ ఆమోదం లభించిన నేపథ్యంలో, ఫోన్పే త్వరలో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టబోతున్నందున, పెట్టుబడిదారులు మరియు విశ్లేషకులు తదుపరి ప్రకటనల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.