PhonePe IPO పండగే.. 'ఫోన్ పే' ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్! ఏకంగా రూ. 12,000 కోట్ల సేకరణ..
ఫోన్ పే ఐపీఓకు సెబీ ఆమోదం. రూ. 12,000 కోట్ల నిధుల సేకరణ లక్ష్యం. ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ మెగా ఐపీఓ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో మరో భారీ ఐపీఓ (IPO) సందడి మొదలుకానుంది. దేశీయ డిజిటల్ పేమెంట్స్ దిగ్గజం 'ఫోన్ పే' పబ్లిక్ ఇష్యూకు మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీ (SEBI) ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మెగా ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ సుమారు రూ. 12,000 కోట్లు (1.35 బిలియన్ డాలర్లు) సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఆధిపత్యం ఫోన్ పేదే!
ప్రస్తుతం దేశంలోని యూపీఐ (UPI) లావాదేవీల్లో ఫోన్ పే తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
మార్కెట్ వాటా: దేశంలో జరిగే మొత్తం యూపీఐ లావాదేవీల్లో దాదాపు 45 శాతం వాటా ఈ యాప్ ద్వారానే జరుగుతోంది.
రికార్డు లావాదేవీలు: 2025 డిసెంబర్ నెలలోనే ఫోన్ పే ఏకంగా 9.8 బిలియన్ లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
ఆదాయం: 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ రూ. 7,115 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది.
ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు:
మొత్తం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS): ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' రూపంలో ఉండనుంది. అంటే కంపెనీలోని ప్రస్తుత వాటాదారులు (వాల్మార్ట్, మైక్రోసాఫ్ట్, టైగర్ గ్లోబల్ వంటివి) తమ షేర్లను విక్రయిస్తారు. కొత్తగా షేర్లను జారీ చేయడం (Fresh Issue) ఉండదు.
కంపెనీ విలువ: ఫోన్ పే విలువను సుమారు 15 బిలియన్ డాలర్లు (రూ. 1.33 లక్షల కోట్లు) గా అంచనా వేస్తున్నారు.
వాటా విక్రయం: మొత్తం కంపెనీలో దాదాపు 10 శాతం వాటాకు సమానమైన షేర్లను ఐపీఓ ద్వారా విక్రయించనున్నారు.
కీలక భాగస్వాములు: ఈ ఐపీఓ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు జేపీ మోర్గాన్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, సిటీ గ్రూప్ మరియు కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ వంటి సంస్థలను నియమించారు.
పదేళ్ల ప్రస్థానం.. సరికొత్త అడుగు!
2015లో రాహుల్ చారి, సమీర్ నిగమ్, బర్జిన్ ఇంజినీర్ ప్రారంభించిన ఫోన్ పే, పదేళ్ల ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లలో అడుగుపెడుతోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న పేటీఎం (Paytm), మొబిక్విక్ (MobiKwik) వంటి సంస్థలకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
త్వరలోనే ఫోన్ పే తన అప్డేటెడ్ డీహెచ్ఆర్పీ (DRHP)ని సెబీకి సమర్పించనుంది. ఆ తర్వాత ఇష్యూ తేదీలు, షేరు ధర (Price Band) వంటి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికానున్నాయి.