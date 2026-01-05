  • Menu
Venezuela Crises: ఒక టీ తాగే ఖర్చుతో అక్కడ కారు ట్యాంక్ నింపేయొచ్చు! వెనిజులాలో పెట్రోల్ రేట్లు వింటే కళ్లు తేలేస్తారు!

Highlights

Venezuela Crises: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముడి చమురు నిల్వలు అనగానే మనకు సౌదీ అరేబియా గుర్తుకు వస్తుంది.

Venezuela Crises: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముడి చమురు నిల్వలు అనగానే మనకు సౌదీ అరేబియా గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి సౌదీని మించిన చమురు సంపద వెనిజులా దేశం సొంతం. ఒకప్పుడు లాటిన్ అమెరికాలోనే అత్యంత సంపన్న దేశంగా వెలిగిన వెనిజులా, నేడు గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్థిక సంక్షోభం ఆ దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తున్నాయి.

ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ ధర..

వెనిజులాలో పెట్రోల్ ధరలు వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. అక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ ధర కేవలం 0.01 డాలర్ల నుండి 0.035 డాలర్లు మాత్రమే. అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 1 నుంచి రూ. 3 లోపే. ఒక సాదాసీదా కారు ట్యాంక్ (సుమారు 50 లీటర్లు) నింపడానికి అక్కడ కేవలం రూ. 50 నుంచి రూ. 150 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. చాలా దేశాల్లో ఒక గంట పార్కింగ్ ఫీజు కంటే కూడా ఇక్కడ ఫుల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్ ధర తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

రెండు రకాల ధరల విధానం

అయితే అక్కడ రెండు రకాల ఇంధన విక్రయాలు జరుగుతాయి:

సబ్సిడీ పెట్రోల్: ఇది కేవలం రూపాయికే లభిస్తుంది. ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రజల హక్కుగా భావించి దశాబ్దాలుగా సబ్సిడీ ఇస్తోంది.

ప్రీమియం పెట్రోల్: దీనిపై సబ్సిడీ ఉండదు. దీని ధర లీటరుకు సుమారు రూ. 42 వరకు ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్ ధరలతో పోలిస్తే తక్కువే అయినప్పటికీ, వెనిజులా ప్రజల ఆదాయం దృష్ట్యా ఇది భారమే.

సంపదే శాపమైందా?

అపారమైన చమురు సంపదే ఆ దేశ ఆర్థిక పతనానికి ఒక కారణంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెట్రోల్‌పై భారీగా ఇచ్చిన సబ్సిడీలు ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని దెబ్బతీశాయి. తక్కువ ధరకు లభిస్తుండటంతో పెట్రోల్ పొరుగు దేశాలకు అక్రమంగా తరలిపోతోంది. గత పదేళ్లలో దేశ జీడీపీ (GDP) 80 శాతం క్షీణించింది. ఆహారం, మందుల కొరతతో లక్షలాది మంది ప్రజలు దేశాన్ని విడిచి వలస వెళ్లిపోతున్నారు.

ప్రస్తుతం అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టుతో వెనిజులాలో రాజకీయ అనిశ్చితి మరింత ముదిరింది. చమురు నిల్వల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, తప్పుడు ఆర్థిక విధానాల వల్ల ఒక దేశం ఎలా సంక్షోభంలో కూరుకుపోతుందో చెప్పడానికి వెనిజులా ఒక సజీవ ఉదాహరణ.

