Q3 Results: టీసీఎస్, ఇన్ఫీలకు సాధ్యం కానిది.. ఈ ఐటీ కంపెనీ చేసి చూపించింది! భారీగా లాభాలు.. ఉద్యోగుల సంఖ్య కూడా అప్!!
పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ క్యూ3 ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. లాభాల్లో 17.8% వృద్ధిని నమోదు చేయడమే కాకుండా, కొత్త ఉద్యోగుల నియామకం మరియు భారీ డివిడెండ్ ప్రకటించి వార్తల్లో నిలిచింది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు సైతం నీరసించిన వేళ, ఒక మిడ్ టైర్ ఐటీ సంస్థ మాత్రం అద్భుత ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి దిగ్గజాల లాభాలు తగ్గుముఖం పట్టగా.. 'పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్' మాత్రం లాభాల్లో రికార్డు వృద్ధిని నమోదు చేసి మార్కెట్ విశ్లేషకులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
దిగ్గజాల పరిస్థితి ఏంటి?
కొత్త లేబర్ కోడ్స్కు అనుగుణంగా ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, ఇతర సెటిల్మెంట్లకు భారీగా నిధులు వెచ్చించడంతో ఈ త్రైమాసికంలో ప్రముఖ కంపెనీల నికర లాభాలు ఇలా తగ్గాయి:
TCS: లాభం 14% తగ్గుదల
Infosys: లాభం 2.2% తగ్గుదల
HCL Tech: లాభం 11.2% తగ్గుదల
Wipro: లాభం 7% తగ్గుదల (గమనిక: టాప్-5 కంపెనీల్లో టెక్ మహీంద్రా మాత్రమే 14% వృద్ధిని చూపింది.)
పర్సిస్టెంట్ 'సిస్టమాటిక్' సక్సెస్!
డిసెంబరుతో ముగిసిన క్యూ3 ఫలితాల్లో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ లాభం ఏకంగా 17.8 శాతం పెరిగి ₹429.4 కోట్లకు చేరుకుంది.
ఆదాయం: కంపెనీ రెవెన్యూ 23.4% పెరిగి ₹3,778 కోట్లుగా నమోదైంది.
కీలక రంగాలు: బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (BFSI) రంగం నుంచి కంపెనీకి అత్యధిక ఆదాయం లభించింది.
ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త
చాలా కంపెనీలు ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి ఉద్యోగుల కోత విధిస్తుంటే, పర్సిస్టెంట్ మాత్రం కొత్తగా 487 మందిని నియమించుకుంది. దీంతో కంపెనీ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 26,711కి చేరింది. ఏడాది కాలంలో ఈ సంస్థ సుమారు 2,770 మంది కొత్తవారికి ఉపాధి కల్పించడం విశేషం.
షేర్ హోల్డర్లకు కాసుల వర్షం (డివిడెండ్)
మెరుగైన ఫలితాల నేపథ్యంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు తమ వాటాదారులకు మధ్యంతర డివిడెండ్ ప్రకటించారు.
డివిడెండ్ మొత్తం: ఒక్కో షేరుపై ₹22 చొప్పున చెల్లించనున్నారు.
రికార్డ్ డేట్: జనవరి 27, 2026.