Pakistan Gold Price Crash: పాకిస్థాన్లో పసిడి పతనం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ. 61 వేలు డౌన్.. బిత్తరపోతున్న ఇన్వెస్టర్లు!
Pakistan Gold Price Crash: పాకిస్థాన్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే తులం బంగారంపై రూ. 61,000 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం మరియు స్థానిక ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పసిడి ధరల పతనంపై పూర్తి విశ్లేషణ.
Pakistan Gold Price Crash: ఆర్థిక సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్థాన్లో బంగారం ధరలు ఊహించని రీతిలో కుప్పకూలాయి. గత కొద్దిరోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి రేట్లు, ఇప్పుడు పాతాళానికి పడిపోతున్నాయి. కేవలం 48 గంటల వ్యవధిలోనే తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 61,000 మేర తగ్గడం అక్కడి మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీ పతనం: ఆల్ పాకిస్థాన్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్ సరాఫా అసోసియేషన్ (APGJSA) నివేదిక ప్రకారం.. బుధ, గురువారాల్లో బంగారం ధరలు భారీగా క్షీణించాయి.
గురువారం తగ్గుదల: ఒక్కరోజే రూ. 25,500 పతనం.
ప్రస్తుత ధర (తులం): రూ. 5,11,862.
10 గ్రాముల ధర: రూ. 21,862 తగ్గి రూ. 4,38,839 వద్దకు చేరింది.
గమనించాల్సిన విషయమేమిటంటే, జనవరి 28న తులం బంగారం ధర రూ. 5.51 లక్షల మార్కును దాటి ఆల్-టైమ్ రికార్డు సృష్టించింది. ఆ రికార్డు స్థాయి నుంచి ధరలు ఇప్పుడు వేగంగా దిగివస్తున్నాయి.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు భారీగా పడిపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర 255 డాలర్లు తగ్గి 4,895 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. దీనికి తోడు స్థానిక మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గడం కూడా ధరల పతనానికి ఊతమిచ్చింది.
భారీగా పెరుగుతుందనుకున్న బంగారం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో అటు పెట్టుబడిదారులు, ఇటు సామాన్య కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఈ తగ్గుదల ఇంకా కొనసాగుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.