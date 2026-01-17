NSE IPO Buzz: త్వరలో NSE మెగా ఐపీఓ.. అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్లో ఎగిసిపడుతున్న షేరు ధర!
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE) ఐపీఓకు సెబీ లైన్ క్లియర్ చేయడంతో అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్లో షేరు ధర 10% పెరిగింది. రూ. 5 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో 2026లో రాబోతున్న ఈ మెగా ఐపీఓ ధర, వాల్యుయేషన్ మరియు నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ఐపీఓ కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు ఆ సమయం దగ్గరపడినట్లు కనిపిస్తోంది. సెబీ నుంచి సానుకూల సంకేతాలు రావడంతో, అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్లో ఎన్ఎస్ఈ షేర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే షేరు ధర 10 శాతం మేర పెరగడం విశేషం.
ఐపీఓకు లైన్ క్లియర్ అయిందా?
చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న 'అన్ఫెయిర్ మార్కెట్ యాక్సెస్' కేసులో సెటిల్మెంట్కు సెబీ (SEBI) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఐపీఓకు ఉన్న ప్రధాన అడ్డంకి తొలగిపోయింది. దీనికి తోడు, రూ. 5 లక్షల కోట్ల పైన మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలు ఐపీఓలో కనీసం 2.5 శాతం షేర్లను విక్రయిస్తే సరిపోతుందని ప్రభుత్వం నిబంధనలను సడలించింది. ఇది ఎన్ఎస్ఈకి పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.
గ్రే మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్న ధరలు
ఐపీఓ వార్తల నేపథ్యంలో ప్రీ-ఐపీఓ మార్కెట్లో ఎన్ఎస్ఈ షేర్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి.
పాత ధర: రూ. 1,850
ప్రస్తుత ధర: రూ. 2,000 నుండి రూ. 2,050 (కొన్ని చోట్ల రూ. 2,080 వరకు పలుకుతోంది)
మార్కెట్ విలువ: ప్రస్తుతం అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్ అంచనా ప్రకారం ఎన్ఎస్ఈ విలువ రూ. 5 లక్షల కోట్లు దాటిపోయింది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
సందీప్ గినోడియా (CEO, ఆల్టియన్ ఇన్వెస్టెక్): "NSE ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 2,000 దరిదాపుల్లో ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 2.5 శాతం వాటాను విక్రయిస్తే, కంపెనీ సుమారు రూ. 12,000-13,000 కోట్లు సమీకరించే అవకాశం ఉంది. 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో ఈ మెగా ఐపీఓ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది."
హితేష్ ధరావత్ (సహ వ్యవస్థాపకుడు, ధరావత్ సెక్యూరిటీస్): "ప్రస్తుతం రూ. 2,000 పైన ధర అనేది కొంత ఖరీదైనదిగా అనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఐపీఓ ధర రూ. 1,500 - 1,800 రేంజ్లో ఉంటే ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లకు ఇది మంచి ఎంపిక."
NSE బలాలు ఏంటి?
గుత్తాధిపత్యం: క్యాష్ ఈక్విటీ మార్కెట్లో 90% పైగా వాటా ఎన్ఎస్ఈదే. డెరివేటివ్స్ విభాగంలోనూ దీనిదే పైచేయి.
లాభదాయకత: ఈ సంస్థ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు సుమారు 75% వరకు ఉండటం గమనార్హం.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు:
- లిక్విడిటీ రిస్క్: అన్లిస్టెడ్ షేర్లను అమ్మడం/కొనడం స్టాక్ మార్కెట్ అంత సులభం కాదు. ధరల విషయంలో స్పష్టత తక్కువగా ఉంటుంది.
- లాక్-ఇన్ పీరియడ్: ఐపీఓ లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత 6 నెలల వరకు ఈ షేర్లను విక్రయించడానికి వీలుండదు.
- సమయం: సెబీ నుంచి ఎన్ఓసీ (NOC) వచ్చిన తర్వాత 6 నుండి 8 నెలల్లో లిస్టింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ఎన్ఎస్ఈ సీఈఓ ఆశిష్ కుమార్ చౌహాన్ తెలిపారు. అంటే 2026 జూన్ - ఆగస్టు నాటికి ఐపీఓ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.