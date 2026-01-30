New Rules from February 1 : సామాన్యుడికి అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే 5 కొత్త రూల్స్
సామాన్యుడికి అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే 5 కొత్త రూల్స్
New Rules from February 1 : జనవరి కాలగర్భంలో కలిసిపోతోంది.. కొత్త ఆశలతో ఫిబ్రవరి 2026 వచ్చేస్తోంది. అయితే కేవలం క్యాలెండర్ మారడమే కాదు, ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి మన సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం చూపే ఐదు కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే నెల కావడంతో ఈసారి నిబంధనలు కాస్త గట్టిగానే ఉండబోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెల ప్రారంభం అనగానే అందరి దృష్టి కేంద్ర బడ్జెట్ పైనే ఉంటుంది. అయితే బడ్జెట్ కంటే ముందే కొన్ని కీలక రంగాల్లో మార్పులు అమల్లోకి రాబోతున్నాయి. వీటిలో మొదటిది ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన ధరలను సమీక్షిస్తాయి. గత నెలలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర తగ్గడంతో, ఈసారి డొమెస్టిక్(14 కేజీల) సిలిండర్ ధరలపై కూడా ఊరట లభిస్తుందని గృహిణులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు విమాన ఇంధనం ధరలు తగ్గితే విమాన టికెట్ల ధరలు కూడా దిగివచ్చే అవకాశం ఉంది.
మరో ముఖ్యమైన మార్పు పొగాకు ఉత్పత్తులు, పాన్ మసాలా పై అదనపు పన్నుల విధింపు. ప్రభుత్వం జీఎస్టీ పరిహార సెస్ స్థానంలో కొత్త ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని నోటిఫై చేసింది. దీని ప్రకారం సిగరెట్లు, పాన్ మసాలా వంటి ఉత్పత్తులపై అదనంగా ఆరోగ్య, జాతీయ భద్రతా సెస్ విధించనున్నారు. అంటే ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఈ అలవాటు ఉన్నవారికి ఖర్చు తడిసి మోపెడవ్వడం ఖాయం. ఇది ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచే చర్యగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఫాస్టాగ్ వినియోగదారులకు మాత్రం ఫిబ్రవరి ఒక ఊరటనిచ్చే వార్తతో మొదలవుతోంది. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కార్లు, జీపులు మరియు వ్యాన్ల కోసం ఫాస్టాగ్ జారీ చేసేటప్పుడు నిర్వహించే కేవైసీ ధృవీకరణ ప్రక్రియలో కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఈ ప్రక్రియ మరింత సరళతరం కాబోతోంది. దీనివల్ల టోల్ ప్లాజాల వద్ద ప్రయాణికులకు అనవసరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోనున్నాయి.
ఇక బ్యాంకు పనుల విషయానికి వస్తే, వచ్చే నెలలో బ్యాంకు సెలవుల జాబితా కాస్త పెద్దగానే ఉంది. ఫిబ్రవరిలో మొత్తం 10 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఇందులో ఆదివారాలు, రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి వంటి పండుగలు ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్యాంకులకు వెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పనులు ఏవైనా ఉంటే, ఈ సెలవుల క్యాలెండర్ను ఒకసారి చూసుకుని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. లేదంటే అవసరమైన సమయంలో నగదు కొరత లేదా చెక్కుల క్లియరెన్స్లో జాప్యం జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
ముగింపుగా చూస్తే.. ఫిబ్రవరి నెల అటు ధరల భారాన్ని, ఇటు నిబంధనల సరళీకరణను కలగలుపుకుని వస్తోంది. సీఎన్జీ, పీఎన్జీ ధరల్లో కూడా హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, సామాన్యులు తమ నెలవారీ బడ్జెట్ను ఇప్పుడే ఒకసారి పునఃసమీక్షించుకోవడం మంచిది.