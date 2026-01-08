Investors Alert: మెటల్ స్టాక్స్ క్రాష్కు ఐదు ప్రధాన కారణాలు! నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం!
నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ 2.5% పతనంతో మెటల్ స్టాక్స్ కుప్పకూలాయి. లాభాల స్వీకరణ, అధిక విలువలు, అంతర్జాతీయ టారిఫ్ భయాలు మరియు పడిపోతున్న వస్తువుల ధరలు షేర్లను కిందకు లాగాయి.
గురువారం (జనవరి 8, 2026) నాడు మెటల్ రంగ స్టాక్లు తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి, ఇది స్టాక్ మార్కెట్ అంతటా అలజడిని సృష్టించింది. NSEలోని నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ 2.5% పడిపోయి, ఆ రోజు కనిష్టంగా 11,231.15 పాయింట్లకు చేరుకుంది.
నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్లోని మొత్తం 15 స్టాక్లు నష్టాల్లో ముగియడం పెట్టుబడిదారులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది, ఇది ఈ రంగంలో సాధారణ బలహీనతను సూచిస్తుంది.
మెటల్ రంగంలో అత్యధికంగా ప్రభావితమైనవి
అమ్మకాల ఒత్తిడి చాలా బలంగా ఉంది. ముఖ్యమైన హెవీ వెయిట్ మెటల్ స్టాక్స్ అన్నీ భారీ పతనాలను ఎదుర్కొన్నాయి:
- హిందుస్తాన్ జింక్ అత్యంత బలహీనంగా నిలిచింది, దాదాపు 5% నష్టపోయి ₹599.25 వద్ద ముగిసింది. ఇది ఆగస్టు 2024 తర్వాత ఆ స్టాక్ కనిష్ట స్థాయి.
- హిందుస్తాన్ కాపర్ దాదాపు 4.7% పడిపోయింది.
- NALCO (నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ) 4.3% కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది.
- వేదాంత షేర్లు 3% కంటే ఎక్కువ పతనమయ్యాయి.
- జిందాల్ స్టీల్, SAIL మరియు JSW స్టీల్ వంటి ఉక్కు తయారీ దిగ్గజాలు కూడా భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి.
- టాటా స్టీల్ మాత్రం తన ప్రత్యర్థుల కంటే మెరుగ్గా తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగింది.
లోహ ఉత్పత్తిదారులు మరియు ఉక్కు తయారీదారుల ధరలలో ఈ ఆకస్మిక పతనం మార్కెట్ను మరోసారి కుదిపివేసింది.
మెటల్ స్టాక్స్ పతనానికి కారణం ఏమిటి? విశ్లేషకులు స్పష్టతనిచ్చారు
ఒకే కారణం కాకుండా, దేశీయ సమస్యలు మరియు అంతర్జాతీయ మందగమనం కలయిక వల్లే ఈ పతనం సంభవించిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
బలమైన ర్యాలీ తర్వాత లాభాల స్వీకరణ
INV అసెట్ PMS బిజినెస్ హెడ్ హర్షల్ దసాని ప్రకారం, ఈ పతనాన్ని ఒక సమగ్ర దిద్దుబాటు (Correction) గా interpret చేయాలి.
"నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ గత సంవత్సరంలో 20% కంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చింది. ఇంత బలమైన ర్యాలీ తర్వాత, లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం సహజం మరియు ఊహించినదే."
అధిక విలువలు పెట్టుబడిదారులను వెనక్కి నెట్టాయి
ఈక్వినామిక్స్ రీసెర్చ్ వ్యవస్థాపకుడు జి. చోక్కలింగం మాట్లాడుతూ, అమ్మకాలకు ప్రధాన కారణం వాల్యుయేషన్లు (valuations) అధిక స్థాయికి చేరుకోవడమేనని తెలిపారు.
"చారిత్రాత్మకంగా, మెటల్ స్టాక్లు 2-3 సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడల్లా, మార్కెట్ దిద్దుబాటుకు లోనవుతుంది. ప్రస్తుతం, ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్ వాటి ఫెయిర్ P/E స్థాయిల కంటే దాదాపు రెట్టింపు వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి, ఇది పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది."
అంతర్జాతీయ టారిఫ్ & వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు
భారత్, చైనా మరియు రష్యా వంటి దేశాలపై కొత్త టారిఫ్లు మరియు ఆంక్షలు విధిస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగాయి.
అంతేకాకుండా, రష్యా నుండి చౌక చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే బిల్లుకు ట్రంప్ ఆమోదం తెలిపారనే వార్తలు ఈ భయాలను పెంచాయి:
- ప్రపంచ వృద్ధి మందగించడం
- ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్కు డిమాండ్ తగ్గడం
- వాణిజ్య అనిశ్చితి పెరగడం
ఈ భయాలన్నీ నేరుగా మెటల్ స్టాక్స్పై ప్రభావం చూపుతాయి, ఎందుకంటే అవి ప్రపంచ ఆర్థిక పోకడలకు చాలా సున్నితమైనవి.
ప్రపంచ లోహాల ధరల పతనం
ప్రపంచ కమోడిటీ ధరలలో భారీ పతనం మరొక ముఖ్యమైన అంశం:
- రాగి మరియు నికెల్ ధరలు 2% కంటే ఎక్కువ తగ్గాయి.
- అల్యూమినియం మరియు జింక్ ధరలు కూడా పడిపోయాయి.
దేశీయ మెటల్ కంపెనీల ఆదాయం ప్రపంచ లోహాల ధరలతో ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి, కమోడిటీల ధరలు తగ్గడం వారి లాభాల అంచనాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
పెట్టుబడిదారులు తదుపరి ఏం గమనించాలి?
స్వల్పకాలంలో అస్థిరత కొనసాగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఈ క్రింది వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు:
- ప్రపంచ కమోడిటీ పోకడలను అనుసరించండి
- అమెరికా వాణిజ్య మరియు టారిఫ్ విధానాలలో మార్పుల గురించి తెలుసుకోండి
- పటిష్టమైన ఆర్థిక స్థితి మరియు సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలు కలిగిన కంపెనీలపై దృష్టి పెట్టండి
ముగింపు
మెటల్ స్టాక్స్లో పతనం తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, లాభాల స్వీకరణ, అధిక వాల్యుయేషన్లు, ప్రపంచ టారిఫ్ ఆందోళనలు మరియు కమోడిటీ ధరల పతనం వల్లే ఇది సంభవించింది. ఈ పతనం కొంతమంది పెట్టుబడిదారులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసినప్పటికీ, ప్రపంచ వృద్ధి భయాలు తీవ్రమైతే తప్ప పరిస్థితి తాత్కాలికంగానే ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎప్పటిలాగే, మార్కెట్ భాగస్వాములు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరియు అధిక అస్థిరత సమయాల్లో భయాందోళనలకు గురై అమ్మకాలు చేయవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.